Minister presser på for afklaring om F-16-træning efter Ukraine-møde

Danmark presser på for, at der inden sommerferien skal træffes en beslutning om, hvorvidt allierede lande til Ukraine skal træne ukrainske piloter i at flyve F-16-kampfly.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Han har fredag været til et koalitionsmøde på den amerikanske Ramstein-base i Tyskland, hvor over 50 lande, der støtter Ukraine militært i krigen mod Rusland, har været repræsenteret.

- Jeg har brugt nogle kræfter i dag (fredag, red.) på at tale med nogle kolleger om muligheden for at lave et samarbejde i forhold til træning af ukrainske piloter i omskoling fra at flyve MiG (sovjetiske kampfly, red.) til F-16, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er noget, som vi bliver nødt til nu at arbejde videre med. Spørgsmålet omkring luftforsvar bliver et stadig større problem og en udfordring i forhold til Ukraine.

- Derfor er det også min forventning efter mødet, at vi i løbet af de kommende måneder - og gerne inden sommerferien - kan få en afklaring på, om det er muligt at lave en træningsindsats for de ukrainske piloter.

Spørgsmål: Kunne den træningsindsats blandt andet være i Danmark?

- Det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Det, der er afgørende for mig, er, at vi gør det med en kreds af andre lande, siger Troels Lund Poulsen.

Han ser dog "helt åbent på, hvordan Danmark kan indgå i et træningsbidrag".

Tidligere har forventningen fra forsvarsministeren været, at der inden sommerferien ville være truffet en beslutning om donation af F-16-fly.

Men i første omgang handler det nu om at oplære ukrainske piloter.

- Det er også vigtigt at skille diskussionen i to, pointerer Troels Lund Poulsen.

- Én ting er at lave en træningsindsats, som måske tager seks til otte måneder. Noget andet er at diskutere, hvorvidt man også skal donere F-16-fly.

- Men hvis man måtte komme dertil, at man på et tidspunkt skal lave en donation af fly, så kan det ikke nytte noget, at man ikke er i stand til at flyve dem. Derfor er det også et spørgsmål om rettidig omhu, siger han.

Danmark råder over 43 F-16-kampfly, hvoraf 30 stadig var en aktiv del af tjenesten i november 2022.

F-16-flyene er dog ved at blive udfaset, da Danmark har købt 27 nye F-35-kampfly til over 16 milliarder kroner.

