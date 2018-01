Undervisningsminister: Religiøs kontrol skal ud af skolerne

Undersøgelse dokumenterer religiøs social kontrol på ungdomsuddannelser. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil dog ikke forbyde bederum

Undervisningsminister Merete Riisager (LA), ifølge undersøgelsen oplever mellem 20 og 40 procent af lederne på ungdomsuddannelserne problemer med, at elever sætter religion over de demokratiske værdier, at eleverne mangler respekt for kønsligestilling, og at eleverne ikke respekterer islamkritik. Hvad kan ifølge dig forklare de tal?

Jeg tror, at det skyldes de elever, der kommer fra ikke-vestlige lande, hvor demokratiske værdier og traditioner ikke spiller en fremtrædende rolle. Det kan også skyldes, at vi længe har taget demokratiet for givet, når der er elever, der ikke kender eller forstår værdien af de frihedsrettigheder, som samfundet er bygget på. Vi er vokset op i en historisk god tid, hvor tingene er gået fremad, hvor man har kunnet bevæge sig frit og roligt igennem Europa. Alt dette har også betydet, at vi ikke har været skarpe nok med at videregive de afgørende værdier, der sikrer de frihedstraditioner, vi har i Danmark.