Minister sagde et år - men konkret plan for asyllejre udestår

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) håber, at han "inden alt for længe" kan sige noget mere konkret om regeringens planer for at oprette et modtagecenter til asylansøgere i et land uden for Europa.

Meldingen kommer i Jyllands-Posten, i forbindelse med at det efterhånden er godt et år siden, at Mattias Tesfaye lovede, at regeringen på nuværende tidspunkt ville være markant længere i udfoldelsen, end tilfældet er.

En gennemgang, avisen har lavet, viser, at regeringen ved flere lejligheder har stillet borgere og Folketinget i udsigt, at man kunne forvente noget konkret senest på denne tid. Det er dog ikke sket.

For eksempel sagde udlændinge- og integrationsministeren i et større interview i Jyllands-Posten 31. januar 2021:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu begynder vi at tage fat, og om et år kan vi fremvise et resultat.

Udtalelserne er kommet i forskellige sammenhænge, herunder til en norsk ministerkollega og på et samråd i Folketinget.

I disse sammenhænge har Mattias Tesfaye talt om, at der ville gå "et år" fra henholdsvis oktober 2020, fra før julen 2020 og fra januar 2021.

Alle tidshorisonterne overskredet. Men regeringen har ikke fremvist et resultat eller sat navn på et værtsland.

Den har heller ikke villet sige, hvem den er i forhandlinger eller dialog med.

Socialdemokratiets idé om asyllejre uden for Europa blev første gang lanceret i 2018. Dengang var partiet endnu i opposition.

Idéen går på, at muligheden for at opnå ophold i Danmark ved spontant at søge asyl på dansk jord skal fjernes.

I stedet skal spontane asylansøgere fremover sendes til et modtagecenter i et andet land, hvorfra de også vil få deres asylsag behandlet.

Det faktum, at der efterhånden er gået et år, siden Mattias Tesfayes udtalelser, møder kritik i blå blok.

Blandt andet beskylder Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i Jyllands-Posten regeringen for at stikke vælgerne "blår i øjnene".

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få et interview med udlændinge- og integrationsministeren. I en skriftlig kommentar skriver han:

- Denne regering har sagt fra første dag, at problemerne i asylsystemet skal håndteres i et tæt samarbejde med et partnerland uden for Europa.

- Den dialog er på vej ind i en meget vigtig fase, og jeg håber, at enhver kan fostå, at den også er nødt til at være fortrolig og grundig.

Ifølge avisen sætter Mattias Tesfaye ikke nogen præcis dato på, hvornår han kan sige nærmere. Han skriver:

- Jeg håber, at jeg inden alt for længe kan blive mere konkret. Det er stadig min ambition at realisere et partnerskab, mens vi sidder i regering.

/ritzau/