Minister sender brev til gymnasier: Hold prisen på studieture nede

Der er kommet brev til de gymnasiale uddannelser fra ministeren på området.

Regeringen vil have uddannelserne til at begrænse prisen på studieture, så ingen elever bliver forhindret i at deltage af økonomiske årsager.

Det er dog blot en opfordring.

Sådan lyder det i et brev fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til landets gymnasiale uddannelser.

Ministeren understreger, at regeringen grundlæggende ikke ønsker at regulere mere end højest nødvendigt. Men at den har en forventning om, at gymnasierne kan håndtere det fornuftigt lokalt, skriver Tesfaye i brevet.

I en pressemeddelelse fra ministeriet siger ministeren, at alle elever på gymnasiet skal have mulighed for at deltage i studieture.

- Det ikke må være forældrenes indtægt, der afgør om gymnasieelever kan komme på studietur.

- Derfor bør egenbetalingen ikke skrues så meget i vejret, at den enlige mors børn må fravælge studieturen. Det synspunkt har jeg en klar forventning om, at skolerne naturligvis følger, siger ministeren.

Han vil "helst undgå at skulle regulere alle detaljer fra ministeriet", siger han videre.

I brevet til gymnasierne skriver ministeren, at han er bekendt med, at Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortsat hører eksempler på studieture på gymnasier med meget høj egenbetaling.

De nuværende regler i forbindelse med ekskursioner på gymnasier lyder, at deltagerbetaling på obligatoriske ture ikke må overskride 90 kroner per dag.

Hvis beløbet overskrides, er det frivilligt om, man vil deltage eller ikke.

Den tidligere socialdemokratiske regering foreslog i 2020 at sætte prisloft på studieture.

Her lød det fra daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at hun ville indkalde Folketingets partier til forhandlinger med henblik på at indføre prisloft over deltagerbetalingen.

Forslaget lød på maks 400 kroner om dagen og samlet 3000 kroner.

Men endnu er der ikke prisloft på turene og det står derfor gymnasier frit i planlæggelsen af studieture og deltagerbetalingen her af.

