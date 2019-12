Minister sender danske skoleskibe på flere togter i 2020

Regeringen har givet 20 millioner kroner, så Danmarks to skoleskibe kommer på to togter hver næste år.

Til næste år vil Danmarks to skoleskibe, "Danmark" og "Georg Stage", sejle afsted på to togter hver.

Det har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fået opbakning til.

Der var ikke sat penge af i finansloven til at give skoleskibene ekstra togter, men et rødt flertal har alligevel fundet 20 millioner kroner, som skoleskibene får i et særtilskud.

- Der er stor efterspørgsel efter unge, der er uddannede på vores skoleskibe. Og særligt for det, vi kalder det blå Danmark - hele vores maritime sektor - er det rigtig vigtigt, at de kan få den arbejdskraft, de beder op.

- Så derfor sætter vi de her to ekstra togter på i 2020. Vi er verdens femte største skibsnation. Så derfor er det en utrolig vigtig branche at levere mere arbejdskraft til, siger hun.

Det er første gang, at begge skoleskibe får udnyttet deres fulde kapacitet ved at komme afsted på to togter hver i samme år.

Tidligere har begge skibe hver haft et togt om året. "Georg Stage" har dog haft to togter i 2019.

De ekstra penge betyder, at skibene tilsammen kommer til at uddanne flere skibsassistenter end nogensinde før.

Det glæder direktøren for skoleskibet "Georg Stage", Asser Amdisen.

- Det her er en helt fantastisk nyhed. Nu kan vi - på "Georg Stage" - uddanne yderligere 63 skibsassistenter næste år, som der er kolossal efterspørgsel efter hos de danske rederier, siger han.

"Georg Stage" har mere end dobbelt så mange ansøgere, som skoleskibet har plads til.

Det betyder ifølge Assar Amidsen, at der fortsat vil være en del afslag til ansøgere, selv om der er givet penge til et ekstra togt.

I alt kommer de to skoleskibe til at uddanne 286 skibsassistenter til næste år.

En skibsassistent - kendt som en matros - er en praktisk medarbejder om bord på et skib, der kan varetage forskellige opgaver som fortøjning af skibet og at holde vagt om natten.

