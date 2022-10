Minister sender stikpille til partier der vil undersøge FE-sag

Der er på kort tid dannet et stort politisk flertal for at undersøge sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, som er kommet højt på dagsordenen i valgkampen efter udgivelsen af en ny bog om sagen.

Men partierne er ikke helt enige om, hvad der skal undersøges.

Regeringen er dog klar til, at dens rolle bliver undersøgt, efter at der er rejst anklager om politiske motiver i sagen ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S).

- En kommission skal selvfølgelig undersøge hele forløbet, ellers giver det ingen mening. Det vil sige også de steder, hvor der har været ministre involveret, siger han.

- Men det betyder også de oppositionspolitikere, som løbende er blevet briefet. Det vil også fremgå af en undersøgelseskommission. Det er også en del af forløbet, hvordan ministre undervejs har informeret Folketinget og Folketingets partier om forløbet.

- Det sidste beder jeg alle folk om at huske på, siger han, inden han afslutter interviewet.

Det kan være en henvisning til, at udvalgte partiledere i Folketinget blev orienteret om sagen, inden den kom til offentlighedens kendskab.

Ministeren vil på et skriftligt opfølgende spørgsmål hverken be- eller afkræfte, om Folketinget eller dele heraf blev orienteret forud for hjemsendelsen af dele af ledelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Særligt dele af blå blok har kritiseret hjemsendelserne.

Ifølge den hjemsendte spionchef Lars Findsen skulle daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) have sagt, at hun godt vidste, at han ikke havde gjort noget galt, men at hun skulle kunne "tælle til 90" mandater.

Dermed skulle hun have indikeret, at det var en politisk beslutning, og at der kunne være partier, som ville sende dele af ledelsen hjem.

Enhedslisten mener, at det var helt på sin plads at sende cheferne hjem med den kritik, der lå. Partiet har dog afvist at have noget at gøre med hjemsendelserne og har kaldt det en regeringsbeslutning.

Siden er FE-ledelsen blevet renset af tre landsdommere i en hemmelig undersøgelse.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og Trine Bramsen har afvist, at der skulle være tale om politisk forfølgelse. Det gør Tesfaye også, selv om sagen handler om politiske motiver og ikke forfølgelse.

- Man skal undersøge noget, hvis man mener, der er behov for det. Med de oplysninger vi har, mener vi ikke, at der er noget, der peger i retning af, at der har været truffet forkerte beslutninger eller tilbageholdt informationer, siger Tesfaye.

Et flertal vil efter folketingsvalget sætte gang i en undersøgelse af sagen sideløbende med retssagen mod Findsen. Han blev renset i den oprindelige sag, men blev kort efter tiltalt for at lække statshemmeligheder.

Flertallet blev etableret, efter at De Radikale og Enhedslisten krævede en undersøgelse sammen med blå blok, hvilket regeringen og siden SF gik med på.

