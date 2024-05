Minister ser logisk brist i Støjbergs nye Israel-forslag

Det løser ikke udfordringer med problematiske holdninger hos ansøgere om statsborgerskab, hvis der stilles krav om, at de skal anerkende Israel som stat.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) ved førstebehandlingen af et forslag fra Danmarksdemokraterne om netop dette i Folketingssalen onsdag.

Han tilføjer, at han regner med, at forslaget blandt andet sigter mod at skulle ramme statsløse palæstinensere. Men de vil jævnfør statsløsekonventionen slet ikke kunne omfattes af forslaget.

- Statsløse, der primært har baggrund i palæstinensiske områder, vil have ret til statsborgerskab uanset den her erklæring. Det er juridisk sådan, det hænger sammen.

Ministeren minder om, at Danmarksdemokraterne bakker op om alle konventioner.

- Det må man indrette sin politik efter, siger Kaare Dybvad Bek.

Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, har tidligere sagt om forslaget, at mange af de mennesker, der går på gaderne til propalæstinensiske demonstrationer, ifølge hende er folk, der ikke anerkender Israels ret til at eksistere.

Derfor er der brug for at sikre sig, at nye statsborgere ikke har den holdning.

Her lød det, at Danmark - i øvrigt i Støjbergs tid som minister - jo allerede har indført krav om håndtryk for statsborgerskab:

- Og når man skal give et håndtryk, så er det netop også for at vise, at man respekterer og accepterer, at vi har ligestilling i Danmark. Og derfor så ligger det her efter min mening i forlængelse af det, sagde hun i marts.

Kaare Dybvad Bek anerkender, at der er folk i Danmark, der "lever i den gamle verden, man har forladt for mange år siden og måske ikke engang har en forbindelse til".

- Det er et problem, jeg selv har forsøgt at adressere, siger han og nævner, at kravene for at blive statsborger jævnligt er blevet skærpet.

- Når det kommer til statsborgerskab, mener jeg ikke, vi løser den udfordring ved at skrive under på et krav om at anerkende Israel for at få dansk statsborgerskab.

