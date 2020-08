Minister skal se på omstridt rapport om social kontrol

Et omdiskuteret, statsbetalt studie, der kom med anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forebygge negativ social kontrol i indvandrermiljøer, bliver nu genstand for et samråd. Her skal integrationsministeren forholde sig til, hvordan man undgår, hvad LA-ordfører betegner som ”klamphuggeri”

Et politisk bestilt forskningsprojekt, der skulle hjælpe til at tage et endeligt opgør med negativ social kontrol i indvandrermiljøer, ender nu i samråd. Her skal fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) svare på, hvordan samfundet for fremtiden undgår at bestille forskningsprojekter, der ikke fører andet med sig end politisk hovedrysten.

Det er uddannelses- og forskningsordfører for Liberal Alliance Henrik Dahl, som har indkaldt til samrådet.

”Det er nødvendigt at høre ministeren, hvordan regeringen vil sikre, at en lignende situation ikke gentager sig. Det her forskningsprojekt viser, at udbuddet ikke fungerer, for man har i sin tid bedt to forskere, som langt hen ad vejen ikke mener, at negativ social kontrol eksisterer, om at undersøge, hvordan negativ social kontrol fungerer. Det svarer til at bede to astrologer lave et forskningsprojekt om astronomi. Det er en form for pseudovidenskab, forskerne har bedrevet, og det er emnet for vigtigt til,” siger han.

Hvad er det i studiet, du mener er pseudovidenskabeligt?

”De skriver blandt andet, at undersøgelsens ’hypotese er, at negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter skal ses i sammenhæng med eksisterende strukturelle uligheder i det danske samfund’. Men det er pr. definition ikke en hypotese. En hypotese er en analytisk påstand, som man forsøger at bekræfte eller afkræfte i sin forskning, men de bruger det, de kalder en hypotese som en fuldstændig arbitrær forudsætning for projektet. Med deres ’hypotese’ forudsætter de, at verden er, som de gerne vil have, i stedet for at undersøge, hvordan den er. Det er uvederhæftigt,” siger Henrik Dahl, der selv er tidligere forsker.

Sagen tager afsæt i forskningsprojektet ”Magt og (m)ulighed” skrevet af postdoc Louise Lund Liebmann og lektor Lise Galal fra institut for humaniora og kommunikation ved Roskilde Universitet. I 2017 fik de til opgave af Udlændinge og Integrationsministeriet at tilvejebringe ny ”anvendelsesorienteret forskning” om, hvordan man kan forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i ikke-vestlige indvandrermiljøer. I sidste uge beskrev Kristeligt Dagblad rapportens konklusioner, der på baggrund af interviews med 53 ikke-vestlige borgere fra Slagelse og Vollsmose anbefaler, at man gentænker eller helt erstatter ”æresbegrebet”. Tilsvarende skriver de to forskere, at flere interviewpersoner har haft glæde af ”koran- og arabisk-undervisning”, hvorfor politikere ikke bør affeje religion ”i kampen for øget selvbestemmelse og ligeværd”.

Indfødsretsordfører for SF Halime Oguz er tilfreds med, at rapporten nu fører til et samråd. Hun er oprindeligt fra Vollsmose og er selv brudt ud af et arrangeret ægteskab.

”Metoden er under al kritik. De har spurgt folk fra samme segment med samme forståelse af religion om social kontrol. Den her rapport er et svigt af de kvinder og piger, der lever med negativ social kontrol. Jeg ved om nogen, at religiøs kontrol udøves i meget høj grad,” siger hun.

Henrik Dahl kalder samrådet for ”principielt” og håber, at den politiske bevågenhed om rapporten vil fører til akademisk selvransagelse:

”Universitetsledelser skal blive mere ihærdige i at bremse pseudovidenskab. Det kommer selvfølgelig ikke mig ved som politiker, men hvor ville jeg dog ønske, at der her fører til selvransagelse. Hvordan kan man eksempelvis være lektor, uden at vide, hvad en hypotese er?”

Politikere bestiller forskning – ikke en given konklusion. Er du i færd med at nedbryde et vigtigt armslængdeprincip?

”Overhovedet ikke. Først og fremmest efterlyser jeg et mere kritisk akademisk system. Men det er klart, at det også giver mening at kigge på udbuddet. Når politikere sætter et byggeprojekt i udbud, vurderer vi, at ansøgerne er prækvalificeret til opgaven. Det er ikke et brud på armslængdeprincippet at spørge en minister, hvordan vi undgår klamphuggeri.”

Kristeligt Dagblad ville gerne have interviewet dekan for humaniora ved Roskilde Universitet Julie Sommerlund, men det var i går ikke muligt. I et forkortet mailsvar skriver hun:

”Denne debat har med lynets hast bevæget sig fra at være en faglig til at blive en politisk debat, hvor det bliver endog meget svært at skelne mellem faglig kritik og politiske læsninger af rapporten og dens konklusioner. Rapporten er et fagligt bidrag, den er blevet udarbejdet af to fagligt velfunderede forskere, og der har været en videnskabelig følgegruppe tilknyttet projektet. Jeg er enig med Henrik Dahl i, at vi som universiteter selvfølgelig skal bekæmpe pseudovidenskab, og det gør vi. Men vi skal også kæmpe for vores forskeres forskningsfrihed – også i højpolitiserede felter, hvor stærke interesser læser med.”

Også forskerne bag rapporten tager til genmæle i en mail. De skriver, at ”argumentet om, at vi ikke mener, at negativ social kontrol eksisterer, er taget ud af den blå luft. Vi giver igennem hele rapporten eksempler på negativ social kontrol. Men de informanter, vi har interviewet, er personer, der er lykkedes med selv at håndtere kontrollen. Indsigt i deres ressourcer giver viden om, hvordan man kan forebygge negativ social kontrol i en tidlig, foregribende indsats. Det er et bevidst valg for netop at kunne få viden om, hvad man kan gøre, før konflikterne er så alvorlige, at sociale myndigheder etc. kommer ind i billedet.”

Kilde: ”Magt og (m)ulighed”.