Minister skruer ned for forventninger til indtægt fra havvind

Klima- og energiminister Lars Aagaard (M) nedtoner i et interview med Børsen forventningerne til, hvad den danske stat kan tjene på et kommende udbud af ni megawatt havvind.

Han siger, at forudsætningerne har ændret sig, siden Folketinget i slutningen af maj i år indgik en aftale om udbud af havvind.

Børsen skriver, at renterne er steget siden, forsyningskæderne er pressede, mens priserne på komponenter også er steget.

Aagaard kommer med beskeden, efter at der de seneste måneder har været en markedsdialog, hvor der bliver drøftet udkast til udbudsmateriale med virksomheder og andre aktører.

Lars Aagaard sætter ikke tal på, hvad han selv havde håbet, at de ni gigawatt kunne indbringe - eller hvad han nu mener, at de kan indbringe.

- Jeg forventer, at det er penge værd, siger han til Børsen.

- Men den måde vi har snakket om det på - at det var rigtig, rigtig mange penge værd, og vi kunne være meget, meget sikre på, at investorerne ville investere - så skal vi nok indstille os på, at i den periode, vi er i nu, er det lidt mindre økonomisk attraktivt.

