Minister søger organisationers hjælp til at nå unge med coronaråd

Børne- og undervisningsministeren går sammen med organisationer for at sprede budskaber om corona til unge.

Coronasmitten har den senere tid spredt sig i den yngre del af befolkningen.

Men bare fordi man er ung, er man ikke usårlig, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Derfor skal der øget fokus på at informere de unge om, hvordan de bedst undgår smitte.

Hjælpen håber ministeren på at få fra en række elev- og ungdomsorganisationer samt andre aktører, som hun har inviteret til møder mandag.

- Vi håber, at organisationerne, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med hidtil, kan være med til at viderebringe budskabet om, at de unge skal passe på sig selv, være opmærksomme på symptomer og på de senfølger, de kan få, siger hun.

Blandt elev- og ungdomsorganisationerne er Danske Skoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Rækken af andre inviterede aktører er endnu længere, men tæller blandt andet Skole og Forældre, Efterskoleforeningen, Danske Gymnasier, Danske HF og VUC samt pædagogernes fagforening, Bupl.

Ud af knap 30.000 konstaterede smittetilfælde i Danmark står unge mellem 20 og 29 år for cirka 4100 af dem.

Det er den aldersgruppe, hvor der er konstateret flest smittede.

Unge mellem 10 og 19 år står for omkring 2200 tilfælde.

- Vi er i en situation, hvor sygdommen rammer rigtig mange unge. De unge får desværre også senfølger, og det kan være alvorligt.

- Derfor er det vigtigt at komme ud med budskabet om, at de unge skal hjælpe andre, men også passe på sig selv, siger ministeren.

Lørdag tyede statsminister Mette Frederiksen (S) til den populære Instagram-profil Anders Hemmingsen.

Han lagde en video op med statsministeren, hvor hun opfordrer hans omkring en million følgere til at holde igen med festerne samt at downloade Smittestop-appen.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil giver det mening at få hjælp fra de aktører, der har mere direkte kontakt med de unge.

- Mediebilledet er meget forskelligt, alt efter hvilken aldersgruppe man tilhører. Organisationerne har fangarme på sociale medier, som vi i den voksne generation måske ikke har i så høj grad.

- De har også fat i deres medlemmer og adgang til deres ører på en måde, som den voksne generation ikke har på samme måde, siger hun.

/ritzau/