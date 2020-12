Minister: Som udgangspunkt skal dømte ikke kunne få dansk pas

Blå partier roser regeringen for forslag om, at dømte som udgangspunkt ikke skal have dansk statsborgerskab.

Hvis det står til regeringen, skal næsten ingen dømte kriminelle fremover kunne få dansk statsborgerskab.

I et nyt forslag lyder det, at det kun skal kunne ske, hvis et flertal i Indfødsretsudvalget i Folketinget stemmer for, skriver Jyllands-Posten.

Som loven er nu, kan personer med en ubetinget fængselsdom på over et år eller personer, der har siddet i fængsel i mindst tre måneder for personfarlig kriminalitet, ikke få statsborgerskab.

Den regel vil regeringen altså udvide nu som udgangspunkt.

- Det er jo helt grotesk, at man starter med at overtræde lovene så voldsomt, at man får en fængselsdom, og bagefter beder man så om at få statsborgerskab.

- I fremtiden vil vi gøre det til undtagelsen, så udgangspunktet er, at man ikke kan få statsborgerskab, hvis man har en fængselsdom, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.

Forslaget møder opbakning i blå blok, hvor Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative bakker op.

- Kigger man overordnet på dem, som har haft fængselsdomme på de seneste par lovforslag om statsborgerskab, er der et fuldstændig klart mønster, der viser, at de her mennesker har adskillige domme – også for eksempel bøder for narko og vold mod tjenestemand.

- Jeg mener, der er meget få fængselsdømte, man skal give dansk pas. Men der kan være enkelte, siger Marcus Knuth, der er indfødsretsordfører hos De Konservative.

Anderledes er tonen hos støttepartierne Enhedslisten og De Radikale, der begge kritiserer forslaget.

Her siger De Radikales indfødsretsordfører, Susan Kronborg, at hun ikke tror, at der vil være undtagelser fra Indfødsretsudvalget.

- I Folketinget og i Indfødsretsudvalget foregår der et ræs mod bunden på dette område. Jeg tror ikke, at den kattelem, de åbner med dispensationer, reelt kommer til at være der, siger hun til Jyllands-Posten.

