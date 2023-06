Minister spiller ud med fem bud på hjælp til digitalt udfordrede

Regeringen præsenterer onsdag et udspil af initiativer, der skal hjælpe den store gruppe af borgere, som ifølge Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet er digitalt udfordrede.

- Det her er med til at sætte en retning, hvor vi ikke vil acceptere, at nogen føler sig ekskluderet af samfundet, fordi vi bliver mere digitale, og derfor skal der være bedre hjælp til dem, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

Ministeren har inviteret de relevante ordførere fra alle Folketingets partier til et møde i eftermiddag, hvor hun vil præsentere dem for udspillet.

Det består af fem initiativer, der blandt andet omfatter hjælp til MitID, herunder øget mulighed for kontakt med et menneske, der kan hjælpe, men og bedre mulighed for at pårørende kan hjælpe med digital post.

Desuden vil regeringen forsøge at gøre det mere attraktivt at være it-frivillig blandt andet gennem uddannelse.

- I Danmark bryster vi os af at være verdensmester i digitalisering. Men med sådan et verdensmesterskab følger også, at man skal være verdensmester i digital inklusion, siger Marie Bjerre.

18 procent af borgerne mellem 15 og 89 år er "digitalt udfordrede", skrev Danmarks Statistik i en rapport fra 2022. Det gælder i langt overvejende grad de ældre, men blandt de 35 til 55-årige er det stadig 10 procent.

Trods regeringens initiativener, der går på at støtte digitalt udfordrede, holder regeringen fast i muligheden for, at nogle kan blive fritaget.

For ikke alle opfatter digitaliseringen som den frigørelse, regeringen omtaler den som.

Det viser undersøgelser, blandt andet en som Epinion har lavet for Ældre Sagen i løbet af det seneste år.

- Jeg lytter til det og tager det meget seriøst. Derfor er det vigtigt, at der er den rette hjælp til de mennesker. Det kan være bedre hjælp og vejledning. Det kan også være, man har behov for at være digitalt fritaget, siger Bjerre.

En lov om digital fritagelse blev vedtaget i maj, og den trådte i kraft for to uger siden. Det var det første initiativ, som Marie Bjerre spillede ud med som minister.

- Men der er altså også en ret stor gruppe, som egentlig gerne vil være digitale, men som bare har behov for lidt hjælp. Det kan være, at de bare gerne vil have lidt hjælp fra deres pårørende.

Regeringen lægger op til, at de fem initiativer, der vil koste 50 millioner kroner i perioden fra 2023 til 2027 skal finansieres via en pulje, der er afsat til en digitaliseringsstrategi.

