Minister støtter proces mod lukning af Pusher Street

Flere myndigheder og Fonden Fristaden Christiania har mandag holdt møde om den forråede situation i Pusher Street.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) var en af deltagerne.

- Vi har haft en god drøftelse, og der er basis for at arbejde videre, siger han om forsøget på at lave en helhedsplan.

Til spørgsmålet om, hvorvidt planen vil føre til en lukning af Pusher Street, siger ministeren:

- Så langt vil jeg ikke gå endnu.

Men Peter Hummelgaard mener, at det i sig selv er et positivt tegn, at der er holdt et møde om de massive problemer i Pusher Street med deltagelse af beboere i Christiania.

- Jeg har på regeringens vegne signaleret, at vi er villige til at indgå i dialogen om en helhedsplan, og hvor beboerne også skal tage ansvar for den, siger justitsministeren.

Hvornår en helhedsplan eventuelt kan ligge klar, vil Peter Hummelgaard ikke udtale sig om.

- Det er for tidligt at spå om endnu, siger han.

- Men der er behov for at holde momentum i de her drøftelser, tilføjer han.

I de sidste par år har politiet berettet om en stadigt mere hårdhændet optræden fra bandekriminelle i Pusher Street. Samtidig står det klart, at indsatsen mod den organiserede handel koster store ressourcer.

Således har ordensmagten 34 gange fra årsskiftet og frem til 9. maj ryddet boderne i Pusher Street. I 2022 skete det 100 gange, fremgik det af et svar til Folketingets retsudvalg tidligere på måneden.

I foråret sagde en vicepolitiinspektør til Berlingske, at halvdelen af boderne i Pusher Street og i det område, der kaldes Green Light District, drives af eller ejes af personer bosat i Christiania.

Hver uge bliver personer varetægtsfængslet af Københavns Byret for at deltage i de ulovlige aktiviteter. Mange er gengangere.

Politiet har tidligere sagt til Ritzau, at langt de fleste er socialt udsatte og marginaliserede personer, som udnyttes af rocker- og bandegrupperinger til at stå i boderne.

/ritzau/