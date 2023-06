Minister tager sætter gang i proces mod ny offentlighedslov

Folketingets partier har onsdag taget et første skridt i den politiske proces mod at give offentligheden mere indsigt i de politiske beslutningsprocesser.

Partierne var onsdag formiddag til uformel drøftelse med justitsminister Peter Hummelgaard (S), hvor der ifølge partierne dog ikke blevet taget en politisk diskussion om indhold.

Ministeren konstaterer i en pressemeddelelse efter mødet, at der kommer yderligere drøftelser på "den anden side af sommerferien".

Der er således stadig ingen konkrete løfter om en tidshorisont.

Ministeren vil nedsætte et udvalg, der skal danne grundlag for en ny offentlighedslov.

Skiftende regeringer har ifølge Zenia Stampe (R) talt om sagen, men de har skubbet den foran sig og ikke reelt foretaget sig noget, lyder kritikken.

En samlet opposition savner handling, efter at både en kommission, et ekspertudvalg og ombudsmanden har konstateret, at loven mindsker åbenheden.

- Det er en diskussion, vi har haft i ti år.

- Vi har fået at vide, at de arbejder med det, men det har taget alt for lang tid, siger Stampe.

De Radikale vil blandt andet have fjernet ministerbetjeningsreglen, hvor aktindsigt kan afvises med henvisning til, at ministeren kan få behov for rådgivning fra embedsværket.

Godt halvdelen af Folketinget - alle partier uden for regeringen - kræver lempelser. Og det har regeringen også lovet at give. Det fremgår af side 49 i regeringsgrundlaget fra december 2022.

De ni partier uden for regeringen skrev et åbent brev til justitsministeren i april 2023, hvor de krævede "mere åbenhed i det danske demokrati".

Det skete i forlængelse af en rapport fra et ekspertudvalg, som fagforeningen Djøf igangsatte med tidligere departementschef i Statsministeriet Karsten Dybvad i spidsen.

Udvalget præsenterede otte anbefalinger i marts, herunder "mere offentlighed i forvaltningen".

Det har ikke endnu været muligt at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard.

