Minister til blå blok: I bremser flere hænder til erhvervslivet

Hvis Venstre, De Konservative og Liberal Alliance blokerer for en række reformer, der skal skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet, vil det gå ud over danske virksomheder og dansk økonomi.

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Han slår fast, at regeringen ikke kommer til at forhandle yderligere om de reformer af dagpengene, der blev præsenteret fredag i sidste uge.

Derfor har Hummelgaard torsdag aften sendt et brev til partierne for at få dem til at droppe et forlig på dagpengeområdet fra 2015, hvilket har været et politisk stridspunkt de seneste dage.

- Det vigtigste er nu, at de initiativer, der efterspørges aller mest ude på arbejdsmarkedet, at de kommer til at virke så hurtigt som muligt.

- Vi håber ikke, at de borgerlige partier vil stille sig i vejen for det. Gør de det, ja, så må aftalen træde i kraft hurtigst muligt efter et folketingsvalg, siger Hummelgaard.

I sidste uge indgik regeringen en aftale om økonomiske reformer med støttepartierne SF og De Radikale samt Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Den skal øge beskæftigelsen med 12.000 personer og Danmarks bruttonationalprodukt med 0,7 procent.

Et centralt element i aftalen er, at man sænker dagpengesatsen for nyuddannede - også kaldet dimittendsatsen - til 9514 kroner fra 12.018 kroner om måneden.

Samtidig halveres dagpengeperioden til et år for den gruppe. Det ventes at øge arbejdsudbuddet med 8000 personer. Det er et udtryk for, at flere arbejder mere.

V, K og LA går ind for at sænke dimittendsatsen, men vil ikke gøre det på regeringens måde, fordi pengene blandt andet går til at hæve dagpengesatsen fra 19.351 kroner til 23.000 kroner i de tre første måneders ledighed for personer, der mister deres job.

Problemet for regeringen er, at ændringerne i dagpengene er bundet af et forlig på området fra 2015.

For at kunne vedtage den nye aftale på denne side af et folketingsvalg skal partierne bag forliget sige god for det, og det har V, K og LA afvist.

Regeringen har lagt op til at lade reformerne træde i kraft 1. oktober. Der skal senest afholdes folketingsvalg 4. juni 2023.

For at bremse reformerne helt skal de blå partier samle et flertal efter et valg - men altså uden DF og Kristendemokraterne.

Hummelgaard kan ikke forstå, hvorfor nogle borgerlige partier "vil forhale tiltag, de selv er tilhængere af", siger han.

- Jeg tror og håber fortsat, at hensynet til dansk økonomi og erhvervslivet vil tale for, at aftalen skal kunne træde i kraft så hurtigt som muligt. Uanset om man er med i en aftale eller ej, siger ministeren.

/ritzau/