Minister til kommuner: I nødsituationer må i lukke børnehaver

Pernille Rosenkrantz-Theil lover, at det ikke straffes, hvis kommune må lukke institution.

Det er i orden at lukke en børnehave eller vuggestue midlertidigt, hvis man er helt lagt ned af sygefravær, og der ikke kan findes vikarer, og det vil være uforsvarligt at holde åbent.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et brev til landets kommuner.

Hun har tidligere været ude med budskabet, men opfordrer nu kraftigt kommunerne til at bruge det, der i loven om dagtilbud kaldes for en "nødbremse".

- Det er mit indtryk, at de fleste kommuner løser det og er superkreative til at få vikarer ind.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men jeg bliver ved med at høre om situationer, hvor institutioner holder åbent, selv om der er for få voksne til stede til en meget stor børnegruppe, hvor pædagogerne skal løbe alt for hurtigt, og det ikke er forsvarligt i forhold til børnene, siger hun.

Samtidig gør hun det klart, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke kommer til at føre sager mod kommuner.

I dagtilbudsloven er der en mulighed for at give en økonomisk straf til kommuner, der ikke lever op til pasningsgarantien.

- Bruger man nødbremsen, er der ingen økonomisk sanktion. Det ville være helt vanvittigt først at bede kommunerne om noget og derefter komme efter dem for at gøre det, siger hun.

Mere end en femtedel af personalet i landets dagtilbud var fraværende mandag til onsdag i denne uge.

Det viser en undersøgelse lavet af Kommunernes Landsforening (KL), hvor der er svar fra 70 af landets 98 kommuner.

Det er ikke skåret i granit, præcis hvor stor en andel af personalet, der skal være væk, før man kan tage nødbremsen i brug. Det vil Pernille Rosenkrantz-Theil lade kommunerne vurdere selv.

- Vi kan ikke lave centrale regler for hver enkelt daginstitution og hver enkelt stue. Det skal ordnes lokalt, hvor de kan lave gode vurderinger, siger hun.

/ritzau/