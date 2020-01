Minister udpeger nye medlemmer og formand for udsattes råd

Vibe Klarup erstatter Jann Sjursen, der forlod Rådet for Socialt Udsatte i november efter intern uenighed.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har udpeget Vibe Klarup som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet og Rådet for Socialt Udsatte.

Vibe Klarup, der til daglig er direktør for organisationen Hjem til Alle Alliancen, afløser Jann Sjursen, der trådte tilbage i november på grund af intern uenighed i rådet.

Ud over ny formand har ministeren også udnævnt otte nye medlemmer, der skal være med til at styrke rådets stemme i debatten.

- Vi har for mange huller i vores velfærdssamfund i dag, som betyder, at vi stadig står med alt for mange udsatte, som ikke bliver hjulpet i tide og godt nok, siger Astrid Krag i en meddelelse.

- Samtidig har de udsatte en alt for svag stemme i vores offentlige debat. Det betyder noget for, hvordan vi forstår vores samfund, når de mest udsatte kommer til orde.

- Derfor har vi brug for et nyt og stærkt råd for socialt udsatte, der kan kaste lys over ulighed og udsathed i Danmark, og hvor de udsatte selv får en stærkere stemme.

Jann Sjursen valgte i november efter næsten ti år i spidsen for rådet at forlade posten på grund af intern uenighed.

Ved samme lejlighed valgte de resterende 11 medlemmer af rådet at stille deres mandat til rådighed.

Ifølge Ritzaus oplysninger var det blandt andet uenighed om, hvad rådet skulle mene om stigende cigaretpriser, der skabte splittelse. Også mere akademiske diskussioner om, hvad rådet kalder en prostitueret var årsag til ophedet debat.

Fremover vil rådet fokusere på, at bringe brugererfaringer mere i spil end tidligere.

Og den nye formand, Vibe Klarup, glæder sig over, at hun er sat i spidsen for arbejdet.

- Jeg er meget glad for udnævnelsen og ser frem til arbejdet i rådet. Bedre forhold for socialt udsatte har været centralt i det, jeg hidtil har arbejdet med, og det er helt centralt i mit nuværende arbejde for at finde løsninger på hjemløshed blandt unge i Hjem til Alle Alliancen, siger hun i en pressemeddelelse.

