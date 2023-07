Minister: Ukrainsk offensiv afhænger ikke af ti forsinkede kampvogne

Den forsinkede levering af Leopard 1-kampvogne fra Danmark, Holland og Tyskland til Ukraine har ikke haft stor indflydelse på den ukrainske offensiv som helhed.

Det vurderer fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som dog "begræder" forsinkelsen og kalder den "ærgerlig og trist".

Udtalelserne kommer, dagen efter at det kom frem, at de første af omkring 100 lovede Leopard 1-kampvogne ville blive leveret senere end ventet - nemlig i juli - efter blandt andet problemer med kanontårne.

- Man må huske på, at planen for levering af det dansk-tyske bidrag var, at det skulle køre fra juni måned og så resten af året, siger ministeren fredag.

- Nu er vi så forsinket en måned, sådan at vi først får leveret kampvognene her i juli måned. Men det er jo ikke sådan, at hele den ukrainske offensiv har været afhængig af, om man fik kampvognene i juni.

Torsdag skrev Forsvarsministeriet ellers i en pressemeddelelse, at planen havde været "at levere de første kampvogne til ukrainerne i løbet af foråret".

Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, har over for TV 2 vurderet, at forsinkelsen kan have haft konsekvenser for Ukraine.

Ifølge ministeren drejer forsinkelsen sig om ti kampvogne. Han fortæller, at der blandt andet har været problemer med at få dele fra en leverandør.

- Selvfølgelig har det en betydning med ti kampvogne, ingen tvivl om det, siger Troels Lund Poulsen på telefon fra Letland.

- Men det (en offensiv, red.) står og falder altså ikke med, om Danmark og Tyskland bliver forsinket en måned med levering af ti kampvogne. Det tror jeg, at vi bliver nødt til at sige helt ærligt.

Kampvognene er del af en donation, som først blev meldt ud i februar.

Her kom det frem, at Danmark, Tyskland og Holland havde indgået en aftale om istandsættelse og donation af mindst 100 Leopard 1-kampvogne til Ukraine.

Kampvognene bruges blandt andet til uddannelse af ukrainske soldater, hvilket foregår i Tyskland. Med tiden skal størstedelen af kampvognene til Ukraine, lyder planen.

Ministeren regner med, at omkring 80 af dem kan leveres inden årets udgang. Imens skal 20 bruges til træning.

- Det er afgørende, at de donationer, som vi nu har fået besluttet, hurtigst muligt kommer til at blive aktive i Ukraine, og det er også stadigvæk en forventning, at det kommer til at ske, siger Troels Lund Poulsen.

I april kom det frem, at Danmark sammen med Holland også vil donere 14 af de mere moderne Leopard 2-kampvogne.

