Minister undersøger regulering af chatbots: Børn er forsøgsdyr

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) er "meget utryg" ved, at børn møder kunstig intelligens i form af chatbots på sociale medier.

Det skal nu undersøges, hvilke muligheder Folketinget har for at regulere området, efter at det populære medie Snapchat har introduceret en robot, som går i dialog med børn.

- Jeg har i dag bedt ministeriet gå i gang med at se på, hvordan vores muligheder er for at regulere de sociale medier nationalt. Men også på fælleseuropæisk plan og dermed også regulering af de sociale mediers brug af chatbots og kunstig intelligens, siger Jakob Engel-Schmidt.

Snapchat introducerede tidligere i år en robot, som går i dialog med brugerne på en måde, så den i både ord og adfærd fremstår som et menneske, man skriver med.

Ifølge kulturministeren har 60 procent af alle børn og unge mellem 9 og 14 år hentet Snapchat til deres telefon.

- Jeg er vildt bekymret. Normalt udstyrer man farlige produkter af tvivlsom karakter, når man ikke kender effekten, med en advarsel og en varedeklaration.

- Her har man uden at spørge om lov gjort vores børn til forsøgsdyr i et eksperiment, som ingen har tilladt rammerne for, siger kulturministeren.

Uanset udfaldet af den undersøgelse, som kulturministeren har bedt om, kommer Folketinget snart til at tage stilling til, om der skal opsættes grænser for børns møde med kunstig intelligens på sociale medier.

Et borgerforslag med titlen "stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge" er tirsdag netop nået over minimumsgrænsen på 50.000, hvor det skal behandles i Folketinget.

Dermed er to af de over 100 borgerforslag, der er stillet siden nytår, indtil videre nået over denne grænse.

Stillerne af forslaget ønsker blandt andet blokering af sociale medier for mindreårige, medmindre de har forældres godkendelse. De ønsker også et forbud mod indsamling af data fra børn under 16 år.

Engel-Schmidt finder flere af forslagene "utroligt fornuftige".

- Jeg vil bede mine kolleger i Kulturministeriet om at vurdere hver enkelt af borgerforslagets elementer, siger han.

En tænketank under Nordisk Ministerråd kom i april med nogle anbefalinger på området.

En af dem lød:

- De "nordiske regeringer etablerer et nordisk center for tech og demokrati, der skal understøtte håndhævelsen af europæisk regulering af tech-virksomheder".

Det er kulturministerens mål at etablere et sådant center. Det skal ifølge Jakob Engel-Schmidt også samle viden om, hvordan tech-virksomheder og sociale medier påvirker menneskers trivsel.

Der er lovgivning på vej i EU, og ministeren er ikke parat til at love særlig dansk regulering snarligt. Først skal de undersøges og debatteres.

Samtidig anfører han, at virksomheder som Snapchat næppe vil lytte, hvis han ringede og sagde, at de skulle aldersverificere deres brugere.

- Vi taler med større gennemslagskraft, hvis det sker sammen med vores partnere i EU. Det er den europæiske rammelovgivning, som giver muligheder for disse tiltag, siger han.

