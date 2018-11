Minister undrer sig over ny forklaring fra advokater i svindelsag

Advokatfirmaet Bech-Bruun skifter forklaring i sagen om svindel med udbytteskat for milliarder af kroner.

Det vækker undren hos skatteminister Karsten Lauritzen (V), at advokatfirmaet Bech-Bruun skifter forklaring om sin dobbeltrolle i udbyttesagen, der samlet menes at have kostet staten 12,7 milliarder kroner.

- Det overrasker mig, for de har afgivet en redegørelse til mig, hvor man erkender, at der er et juridisk spørgsmål, der skal undersøges.

- Så anerkender man, at selv, hvis der ikke er habilitetsproblemer, så er det uheldigt at have en interessekonflikt, siger han.

Bech-Bruun har stået for at lave en advokatundersøgelse for Skat i sagen om udbytteskat for milliarder. Men samtidig har firmaet tidligere erkendt at have rådgivet kunder, som kan være en del af svindelsagen.

Nu forklarer Bech-Bruun ifølge Politiken blandt andet, at det ikke var dem, der rådgav en af sagens hovedaktører om, hvordan man kunne få refunderet udbytteskat for aktietransaktioner, som man slet ikke har haft.

Der skal have været tale om et andet advokatfirma. Der bliver ikke sat navn på.

Skatteministeren ser dog anderledes på det. Mandag eftermiddag ønsker han ikke at sætte navn på, for "der er ikke nogen risiko for habilitetskonflikt" med det unavngivne firma.

Bech-Bruun siger i den nye forklaring, at man kun har fungeret som rådgiver for en del af komplekset. Men der er også leveret rådgivning af andre. Og Bech-Bruun mener selv, at dets andel har holdt sig inden for lovens rammer.

Ministeren advarer generelt om at rådgive om gråzoner inden for skat.

- Det er et område, der bevæger sig meget, og det, der var lovligt i går, er ulovligt i dag, fordi vi har strammet op på lovgivningen.

- Jeg har i alle mine tre år som skatteminister sagt, at man skal være meget påpasselig med ikke at rådgive om gråzoner, for så får man fingrene i maskineriet, siger han.

Han finder ikke noget odiøst i, at et advokatfirma bliver bedt om at vurdere lovligheden i aktietransaktioner.

- Det er derfor, man ofte spørger advokater, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt. Der har jeg ikke grund til at tro, at man ikke skulle rådgive inden for de regler, der gælder, siger skatteministeren.

Det har ikke været muligt at få et interview med Bech-Bruun, og firmaet har ikke ønsket at besvare skriftlige spørgsmål fra Ritzau, da det allerede har besvaret spørgsmålene i andre medier, lyder det.

Virksomheden henviser til en kommentar på dens hjemmeside.

/ritzau/