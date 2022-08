Minister undrer sig over Normstormers hemmelighedskræmmeri

Foreningen Normstormerne er blevet kritiseret for, at man ikke vil fremlægge en manual til undervisning i folkeskolen i kønsidentitet og seksualitet.

Normstormerne modtager blandt andet støtte fra Københavns Kommune, og torsdag er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kaldt i samråd om sagen.

Hun siger, at ministeren ikke kan tvinge Normstormerne til at lægge materialet offentligt frem.

Alligevel kan foreningen af egen drift vælge at gøre det, pointerer ministeren.

- Det er ikke et krav efter folkeskoleloven, at undervisningsmateriale skal fremlægges offentligt.

- Personligt finder jeg det underligt, at Normstormerne ikke bare affejer kritikken ved at fremlægge det, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Medierne Berlingske og Kristeligt Dagblad har forsøgt at få lov til at se det materiale, der danner grundlaget for Normstormernes undervisning.

Men ønsket er blevet afvist af foreningen med henvisning til, at det er en forretningshemmelighed.

- Det er vores forretningshemmelighed eller opskrift på det, vi laver, har Monir Mooghen, videns- og formidlingskonsulent hos Normstormerne, udtalt til DR-programmet Deadline.

Det har affødt kritik fra blandt andre Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti.

- Jeg får indtryk af, at der her foregår noget, der skal puttes ind ad bagvejen i stedet for ad fordøren. Det går langt ud over, hvad der er normen i folkeskolen, hvor al undervisning må kunne tåle transparens og åbenhed, har han sagt til Berlingske.

Børne- og undervisningsministeren siger på samrådet, at skolebestyrelserne kan kræve indsigt i materialet og grundlaget for undervisningen.

Så hvis der sidder forældre, der har en skepsis omkring materialet, bør de ifølge ministeren gå til skolebestyrelsen og kræve materialet udleveret.

- Hvis skolebestyrelsen ikke finder, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed i materialet, kan de afvise det pågældende materiale, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Normstormerne modtager cirka syv millioner kroner fra Københavns Kommune i perioden fra 2020 til 2023.

Foreningen har også en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune.

/ritzau/