Minister undviger at tale om at sætte håndtryk på pause

Om håndtryk ved ceremonier skal suspenderes, når nu håndtryk frarådes, vil udlændingeministeren ikke svare på.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er disse dage en mand af få ord.

Ministeren har gennem den seneste uges tid ikke villet sige, om håndtryk ved statsborgerskabsceremonier skal sættes på pause, når nu regeringen på grund af coronakrisen opfordrer folk til ikke at give hånd.

Det er ellers noget, regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale har udtrykt kraftige ønsker om.

- Jeg synes, det vil være almindelig ordentlighed at sige, at nu får de deres statsborgerskab - håndtryk eller ej, siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg.

Når en udlænding får dansk statsborgerskab, er det ved lov en del af processen at give borgmesteren i kommunen hånd ved en officiel ceremoni.

Men som meget andet i samfundet er ceremonierne og håndtrykkene sat på pause på grund af coronavirusset.

Det har sat omkring 1000 personer i venteposition. De ansøgte i oktober om dansk statsborgerskab og mangler nu blot at give borgmesteren hånden.

Ritzau har den seneste uges tid forsøgt at få en kommentar fra udlændingeministeren. Men han ønsker hverken at sige, om han er for eller imod at sætte håndtrykket og ceremonien på pause.

Han ønsker faktisk slet ikke at kommentere sagen, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministeren skal dog tale med Radikale Venstres udlændingeordfører i løbet af ugen.

- Der vil komme en meget klar opfordring fra os om, at de her mennesker skal have deres statsborgerskab, siger Andreas Steenberg.

Hvis ikke regeringen vil være med til at sætte håndtrykket på pause, vil Radikale Venstre stille det som et lovforslag, inden ugen er omme.

Enhedslisten har ligeledes presset ministeren for at få ham til at sætte det på pause. Hvis ikke han gør det, vil partiet hive ham i samråd.

Og regeringens tredje støtteparti, SF, støtter begge dele.

- Når Enhedslisten kalder til samråd, vil vi meget gerne være med på det, siger Halime Oguz, SF's indfødsretsordfører.

- Hvis Radikale Venstre fremsætter et lovforslag, støtter vi op om det, siger hun.

/ritzau/