Minister: Vanvidskørsel er bundegoistisk og livsfarligt

Fartbøller kan se frem til fængsel og konfiskering af bil. Det er hovedelementerne i udspil mod vanvidskørsel.

Der skal slås hårdt ned over for bilister, der kører hensynsløst og bringer andre menneskers liv i fare.

De værste fartbøller skal direkte i fængsel. Og bilen, der bruges til såkaldt vanvidskørsel, skal konfiskeres. Uanset at bilen er ejet af en anden end føreren.

Det er nogle af de centrale dele af et udspil mod vanvidskørsel. Det har regeringen præsenteret torsdag.

- Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og billistens kørekort skal inddrages med det samme. Uanset ejerforhold, siger han.

I dag kan politiet inddrage kørekortet på stedet, når en bilist, der træder for meget på speederen, stoppes. Men det skal altså fremover være et krav, at politiet inddrager kørekortet, mener regeringen.

Vanvidskørsel kom meget i fokus sidste år. Her mistede en 35-årig politibetjent, der ikke var på arbejde, livet på Langebro i København efter hensynsløs kørsel fra en anden bilist.

Står det til regeringen, ryger en bilist direkte i fængsel, første gang han eller hun kører alt for stærkt.

Hastigheder over 200 kilometer i timen skal udløse 20 dages fængsel og en ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum tre år, lyder det.

Hvis en bilist overskrider en hastighedsgrænse med 100 procent og samtidig kører mere end 100 kilometer i timen, har det samme konsekvens. I dag udløser det maksimalt en bøde og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Når det gælder konfiskering af biler, der bruges til vanvidskørsel, skal det også ramme leasede biler.

- Vi har set eksempler på, at vanvidsbilister har kørt rundt i store leasede biler, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

- Derfor skal vi have strammet skruen over for branchen med grundigere kontrol.

- Vi giver samtidig en række leasingselskaber mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt, inden selskaberne udleverer dem nøglerne til en ny bil med en stor motor, siger Bødskov.

Fremover skal leasingselskaber have mulighed for at tjekke oplysninger om lejerens e-skatdata. Dermed minimeres risikoen for, at økonomisk dårligt stillede stråmænd kan lease biler.

/ritzau/