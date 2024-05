Minister varsler enklere skatteregler for pendlere over Øresund

Lønmodtagere og studerende fra Danmark kan se frem til "enklere" skatteregler, når de pendler fra Danmark til Sverige eller omvendt.

Det er målet med en justering af den såkaldte Øresundsaftale mellem Danmark og Sverige, fremgår det af en pressemeddelelse fra Skatteministeriet. Aftalen er ikke blevet revideret siden 2003.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) er mandag i Sverige, hvor han underskriver en hensigtserklæring. Målet er, at en ny Øresundsaftale kan træde i kraft i 2025.

- Et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund er ubetinget til fordel for både Danmark og Sverige. Men der er brug for enklere regler, som både pendlere og arbejdsgivere nemt kan navigere i, siger Jeppe Bruus i pressemeddelelsen.

Konkret arbejdes der på "fire centrale ændringer".

I dag skal offentligt ansatte pendlere beskatte sit hjemmearbejde i bopælslandet. Det betyder, at en offentligt ansat i Danmark, der bor i Sverige, kan opnå en lavere beskatning end kolleger, der bor i Danmark på grund af fradragsregler i begge lande.

Det skal nu ensrettet med den nye aftale, så offentligt ansatte pendlere beskattes på samme måde som privatansatte pendlere. For en privatansat pendler beskattes hjemmearbejde i det land, hvor arbejdet udføres, hvis det ikke udgør mere end 50 procent af arbejdstiden målt over tre måneder.

- Offentligt ansatte pendlere skal ikke have bøvl med årsopgørelsen, når vi allerede har nogle velfungerende regler for privatansatte pendlere, siger Jeppe Bruus.

Også pendlere, der modtager SU, står til at få ændret deres skatteregler.

Reglerne skal "ensrettes og ligestilles", så Danmark kan beskatte modtagere af dansk SU, uanset om de bor i Danmark eller Sverige.

For i Sverige er reglerne sådan, at den SU-lignende svenske ydelse er skattefri.

Så en dansk studerende på et dansk universitet, der bor i Sverige, kan i dag få dansk SU skattefrit. Mens en studerende, der bor i Danmark, men studerer i Sverige, bliver beskattet af den svenske SU i Danmark, selv om den havde været skattefri med bopæl i Sverige.

Den nye Øresundsaftale skal også ændre skatteregler i forhold til danske pensionsordninger for pendlere.

Ifølge Skatteministeriet pendler cirka 17.000 personer fra Sverige til Danmark hvert år, mens cirka 1400 personer pendler den anden vej.

Øresundsforbindelsen blev indviet i 2000 og består af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet jernbane.

