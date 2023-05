Minister varsler længere ventelister trods øget sygehusaktivitet

Trods stigende aktivitet på landets sygehuse varsler indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) længere ventelister i en periode, før "kurven knækker".

Det siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Meldingen kommer, inden Sophie Løhde onsdag mødes med de fem regioner for at gøre status på akutplanen for sundhedsvæsenet.

Akutplanen blev vedtaget mellem regeringen og Danske Regioner i februar.

Mandag oplyste Danske Regioner til Jyllands-Posten, at det er gået hurtigere end ventet med at få gang i planlagte operationer.

Alene i første kvartal af 2023 blev der udført 245.300 planlagte operationer i det offentlige. Det er ti procent flere end første kvartal af 2022 og betydeligt over det aftalte niveau.

Det viser, at initiativer fra akutplanen "er begyndt at virke", lyder det fra Sophie Løhde.

- Det er positivt, men selv om det tyder på, at udviklingen går den rigtige vej, så er vi langt fra i mål, og det er vigtigt, at dampen holdes oppe, så vi når de aftalte mål.

- Det gælder ikke mindst målet om, at ventetiderne på operationer, der har været stigende de senere år, skal blive kortere, så de mange patienter, der venter på en operation, kan komme hurtigere til.

- Jeg er ikke i hvert fald ikke tilfreds, før ventetiderne er bragt ned. Og så længe, vi er i gang med at afvikle udskudte operationer, kommer vi desværre nok til at se en yderligere stigning, før kurven knækker.

- Det er derfor helt afgørende, at vi fastholder en høj aktivitet i år og i 2024, siger Sophie Løhde til Ritzau.

Akutplanen fra februar tilføjer blandt andet to milliarder kroner i sygehusvæsenet frem til 2024. Målet er, at ventelister skal være nedbragt, inden 2024 er omme.

Regionerne forventer dog at løbe tør for penge afsat til 2023 i slutningen af sommeren.

Derfor opfordrer Danske Regioner til, at regeringen fremrykker nogle af de penge, der er afsat til at afvikle udskudte operationer i 2024.

- Det giver ikke mening at stoppe op for så at sætte ekstra skub i det hele igen, så snart kalenderen viser 2024. Og det er bestemt heller ikke til gavn for de patienter, der har ventet alt for længe.

- Det håber jeg, regeringen også kan se, sagde Anders Kühnau (S), der er formand for Danske Regioner, til Jyllands Posten.

Mandag skrev avisen, at Sophie Løhde på nuværende tidspunkt ikke ønsker at frigive pengene før 2024.

