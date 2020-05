Minister: Vidste ikke at respiratorer til Italien var ubrugelige

Jeppe Kofod (S) siger, at han ikke vidste, at gamle respiratorer til Italien var uegnede til corona.

Da Danmark i starten af april tilbød at sende respiratorer fra Forsvaret til Italien, var udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke klar over, at de ikke kunne bruges til behandling af coronapatienter.

Det siger han onsdag på et samråd i Folketinget, hvor han skal stå på mål for Danmarks beslutning om at tilbyde de gamle respiratorer til Italien.

I en pressemeddelelse 8. april sagde Jeppe Kofod (S), at respiratorerne var en "solid håndsrækning" til vores "italienske venner".

Det viste sig efterfølgende, at de var for dårlige til at behandle den type lungesvigt, som coronapatienter er ramt af.

- Vi stod i en helt ekstraordinær situation, hvor der var stor usikkerhed om epidemiens udvikling.

- Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at respiratorerne ikke var covid-19-egnede, for så havde jeg udtrykt mig anderledes, siger Jeppe Kofod på samrådet.

Forud for meldingen den 8. april havde Udenrigsministeriet modtaget et brev fra den italienske udenrigsminister den 1. april, der bad om hjælp - blandt andet respiratorer.

I dagene efter regeringens beslutning om at sende respiratorerne til Italien blev der i pressen sat spørgsmålstegn ved anvendeligheden af respiratorerne.

Jeppe Kofod fortæller, at det er første gang, han bliver klar over, at respiratorerne ikke kan bruges til coronapatienter.

Efterfølgende bliver Udenrigsministeriet 12. april af Sundhedsministeriet gjort opmærksom på, at respiratorerne ikke er egnede til coronapatienter.

Ifølge DR vidste Sundhedsstyrelsen allerede to uger før, at italienerne fik tilbudt respiratorerne, at de var uegnede til coronapatienter.

Det er Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti, som har kaldt ministeren i samråd.

Flere partier har på forhånd bebudet, at Jeppe Kofod risikerer at få en næse for sin håndtering af sagen.

En næse er en populær betegnelse for, at der udtales kritik af en politikers handlinger.

Den bruges, når partierne ikke ønsker direkte at vælte en minister, men i stedet understrege, at en grænse er overtrådt.

Italien valgte efter at have sagt nej til de gamle respiratorer fra Forsvaret at takke ja til 13 andre og mere moderne respiratorer fra Region Syddanmark, som kan bruges til coronapatienter.

