Minister vil begrænse kirkers veto mod opsætning af vindmøller

Kirkerne får fremover væsentligt mindre at skulle have sagt, når vindmøller og solceller skal opstilles i nærheden af landets kirker.

I dag har kirkerne ret til at gøre indsigelse mod opstilling, men den ret bliver nu begrænset. Det viser et brev, som kirkeminister Louise Schack Elholm (V) har fremsendt til landets ti stifter.

Ingeniørens medie for energi, GridTech, er kommet i besiddelse af brevet.

- Der fastsættes en almindelig afstandsgrænse på 1000 meter for planlægning for vindmøller og solceller. For møller på 250 meter og højere fastsættes en afstandsgrænse på 2000 meter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Stiftsøvrigheden vil inden for den pågældende afstand fra en kirkebygning have mulighed for at fremsætte indsigelse mod lokalplanlægning for solceller og vindmøller, lyder det i brevet.

Kirkernes stifter har gjort brug af indsigelsesretten i ti tilfælde side 2017. Det er sket, fordi et vindmølleprojekt vil ødelægge udsynet til en eller flere kirker og dermed også kirkernes kulturarv.

I alle tilfælde har afstanden mellem den pågældende kirke og de planlagte vindmøller været mellem 1,5 og 4,5 kilometer.

I øvrigt siger naturbeskyttelsesloven, at det ikke er tilladt at opføre "bebyggelse" med en højde over 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra en kirke.

Ifølge brevet fra ministeren ændrer forslaget ikke ved, at det fortsat er en national interesse at "varetage indsynet til og udsynet fra kirkerne i landskabet".

Ministeren oplyser i brevet, at lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2023, hvor fastsættelsen af afstandsgrænsen for stiftsøvrighedens indsigelsesret vil indgå.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen har flertal. Derfor ventes det at være en formsag.

Den socialdemokratiske regering ophævede i 2022 Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup.

Sagen satte fokus på, at landets stifter har en særlig vetoret i planloven over for projekter eksempelvis vindmølleprojekter.

Stifterne kan stoppe projekter, som de mener ødelægger udsynet til kirker og dermed den kulturarv, de repræsenterer, ved indsigelser. Andre aktører er henvist til høringer.

/ritzau/