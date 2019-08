Minister vil bremse kapitalfondes opkøb af ejendomme

Boligminister vil ændre loven, så kapitalfonde ikke længere kan tjene stort på at købe og renovere ejendomme.

Den nye boligminister Kaare Dybvad (S) håber på, at han inden nytår sammen med støttepartierne kan finde en model for at ændre den paragraf i boligloven, som gør det muligt for udenlandske kapitalfonde at spekulere i det danske boligmarked og presse lejepriserne op.

Det skriver Information.

- Det vil vi gerne forhindre ved at lave nogle justeringer i paragraf 5.2. Det kan godt tage længere tid, men jeg håber, at vi kan lave en aftale inden nytår, siger Kaare Dybvad til avisen.

Målet om at bremse de udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomme er et led i regeringens ønske om at ændre ved, at "mange mennesker med almindelige lønninger" ikke har råd til at bo i de større byer, som der står i forståelsespapiret udarbejdet under regeringsforhandlingerne.

De Radikales boligordfører, Jens Rohde, bakker op om regeringen og mener, at det er fornuftigt at stræbe efter at lande en aftale inden årsskiftet.

- Vi er enige i principperne, og så handler resten om teknik. Jeg tror, at vi i fællesskab kan nå frem til noget inden for den tidshorisont, siger han.

Paragraf 5.2 i boligrenoveringsloven blev indført for at give private udlejere et økonomisk incitament til at renovere og modernisere boligmassen.

Keld Frederiksen, der er formand for Danske Udlejere, mener ikke, at det er i lejernes interesse at ændre paragraffen, så det bliver mindre attraktivt for udlejere at gennemføre en renovering.

- Spørger du lejerne i dag, hvad de gerne vil bo i, så vil de ikke bo i en toværelseslejlighed med bad i gården eller uden bad overhovedet. Derfor skal man have boligmassen moderniseret og renoveret. Og der skal være en gulerod for udlejerne, for der er ingen, som vil lave en forbedring, hvis ikke man kan få den forrentet og tilbagebetalt, siger han.

Men det beløb, man kan sætte huslejen op til efter en paragraf 5.2-renovering, er ifølge Kaare Dybvad steget "voldsomt meget".

Det betyder, at danske udlejningsejendomme er blevet interessante for udenlandske kapitalfonde, idet de kan tjene mange penge, når lejerne fraflytter ved at gennemføre en omfattende renovering, som fordobler huslejen.

- Blackstones motto er "buy it, sell it, shake it". De opkøber, får lejerne smidt ud, renoverer og sælger til en højere pris. Det er en metode, som er enormt svær at forene med at føre socialdemokratisk boligpolitik, siger boligministeren til Information.

/ritzau/