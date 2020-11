Minister vil forlænge udrejsefrist for at få familier ud af landet

Afviste asylansøgere kan få forlænget udrejsefrist i op til tre måneder, lyder det fra Mattias Tesfaye.

En ny hjemrejselov, som mandag sendes i høring, skal få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Pudsigt nok skal det blandt andet ske ved at forlænge udrejsefristen med en periode på op til 90 dage.

Regeringen forslår en såkaldt go prepare-ordning.

Den skal gøre det muligt for et medlem af en familie uden lovligt ophold i Danmark, og som har indgået en hjemrejsekontrakt, at rejse hjem før resten af familien. De resterende familiemedlemmer får så til gengæld forlænget udrejsefristen.

Familiemedlemmet, der er rejst i forvejen, kan så for eksempel forberede bolig og sørge for skolegang til børnene i hjemlandet, er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Det familiemedlem, der er rejst i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i Danmark.

– Det her gør vi, fordi jeg kan se, at der er familier, der går helt i hårdknude og nægter at samarbejde om en hjemrejse og er her i flere år, siger Tesfaye.

– Jeg har prøvet at sætte mig i de familiers sted, og jeg kan godt forestille mig, at nogle af dem har været væk fra deres land i mange år og ikke har nogen forestilling om, hvordan de skal falde på plads i deres hjemland, siger ministeren.

Han mener, at den nye ordning vil give nogle familier mulighed for at tage til oprindelseslandet og forberede resten af familiens ankomst.

Tesfaye kender ikke til andre lande, der har prøvet noget lignende.

– Vi prøver at tage en lang række forskellige tiltag, som tilsammen forhåbentlig kan få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Der er 1100 for tiden på vores udrejsecentre, som har fået afslag på asyl. Det koster 300.000 kroner om året per snude at have dem indkvarteret.

– Så der er også en kæmpe økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis vi faktisk lykkes med at få folk på flyet. Der er hele tiden folk, der rejser hjem, men der er familier, hvor det er gået i hårdknude, og som har været her i rigtig lang tid.

– Jeg tror, at det er en blanding af pisk og gulerod, som skal få dem til at samarbejde om en hjemrejse, siger Tesfaye.

/ritzau/