Minister vil genopbygge Danmark i tråd med FN's verdensmål

Finansminister Nicolai Wammen vil bruge coronaens afbræk af hverdagen til at få indsluset FN's 17 verdensmål.

Når coronakrisen engang er ovre, skal hverdagen rekonstrueres, så den i højere grad end i dag er i tråd med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det er ambitionen hos finansminister Nicolai Wammen (S), der er regeringens tovholder på arbejdet med at få de 17 meget overordnede mål til at blive til konkret dansk politik og lovgivning.

- Der venter os en enorm udfordring med at komme ud af coronakrisen på en god og ansvarlig måde.

- Selv om vi er i en krise, skal vi være meget opmærksomme på, at vi ikke skal tilbage til den samme verden, som var før, men til en bedre verden, siger Nicolai Wammen.

Finansministeren får onsdag udleveret en 400 sider lang rapport af Folketingets såkaldte 2030-netværk.

Netværket består af 69 folketingsmedlemmer og er netop nedsat til at arbejde med verdensmålene.

I rapporten er de 17 verdensmål oversat til 197 konkrete målepunkter.

De skal hjælpe ministerier, kommuner og virksomheder med at opstille realistiske mål for bæredygtig udvikling, som de siden kan måle, om de har opfyldt.

Regeringen vil nu tygge på rapporten frem til december, hvor den vil komme med sit eget bud på, hvordan Danmark kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

I forhold til hverdagen efter coronaudbruddet øjner finansministeren dog allerede nu nogle lavthængende frugter.

Især i forhold til verdensmål nummer 13, der blot hedder "klimaindsats".

Her fremhæver Nicolai Wammen som eksempel, at det nedbringer C02-udslippet, når flere mødes via Skype eller lignende frem for at tage flyveren eller bilen for at mødes.

- Det er bare et af de steder, hvor covid-19 åbner vores øjne for nogle muligheder, som også var der inden, men som vi måske ikke stærkt nok har brugt.

Et andet eksempel er ifølge ministeren hjemmearbejde, som han forudser vil blive langt mere udbredt efter coronaen.

Og som han også mener vil reducere transporten til gavn for klimaet.

- Jeg tror, at når vi får lejlighed til at gøre regnebrættet op efter corona, så vil der være en række ting, hvor vi er blevet bedre til at bruge vores ressourcer på en måde, som også er i tråd med verdensmålene.

/ritzau/