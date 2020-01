Minister vil gerne hæve dagpenge - men lover ingenting

Peter Hummelgaard vil ikke garantere, at regeringen vil hæve dagpengene.

Fagbevægelsen ønsker at forbedre dagpengesystemet, så lønmodtagerne er bedre økonomisk sikret, hvis de mister jobbet.

Konkret vil de have standset udhulingen af dagpengene. Gennem en årrække er kompensationsgraden - hvor stor en del af lønnen, man får dækket af dagpenge - faldet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at regeringen allerede har styrket dagpengene ved at fjerne opholdskravet for dagpenge sidste år.

Han vil også gerne øge værdien af dagpengene i kroner og øre, men vil ikke udstikke garantier.

Spørgsmål: Når man alene ser på kompensationsgraden, som fagbevægelsen vil have op, hvordan vil I så arbejde for det?

- Efter vores opfattelse er det arbejde allerede i gang. Det handler om, i hvilken rækkefølge vi løser problemerne.

- Vi er ikke uenige om problemet med fagbevægelsen, men deres ønske er det allerdyreste, og der kan vi ikke levere lige nu, men jeg håber at kunne komme derhen.

Spørgsmål: Hvis du er bekymret for udviklingen - at dagpengesystemet bliver udhulet på sigt - hvorfor er det så ikke en større prioritet at hæve kompensationsgraden?

- Der er rigtig mange ting, jeg som politiker og socialdemokrat er bekymret for, men vi har en begrænset økonomi, og vi har et flertal, som også lægger begrænsning for, hvad vi kaster os over først.

- Og det, der står øverst i 2020, er ret til tidlig tilbagetrækning, bedre normeringer i daginstitutioner, klima og velfærd.

Spørgsmål: Når du kigger efter 2020, er det så et område, I som regering vil prioritere?

- Når jeg kigger efter 2020, så er jeg ikke i tvivl om, at hvis vi gerne vil have et stærkt flex security-system i fremtiden, så er det en bunden opgave for en hvilken som helst regering at sørge for, at det er attraktivt for lønmodtagere at forsikre sig mod arbejdsløshed.

Spørgsmål: Betyder det, at I som regering vil arbejde for at styrke kompensationsgraden isoleret set efter 2020?

- Der ligger det i det, at vi vil styrke vores dagpengesystem.

- Der er rigtig mange elementer, der spiller ind i, at dagpengesystemet er svækket. Vi kan ikke gøre det hele på en gang.

- Kompensationsgraden er en del af det, men det betyder ikke, at jeg kan love, at der er afsat penge på finansloven for 2021 eller årene efter for at stoppe udhulingen, men jeg vil hellere ikke afvise, at det sker.

Spørgsmål: Når du kigger ud over det politiske landskab, hvordan ser du så perspektiverne for at hæve kompensationsgraden i den her regeringsperiode?

- Hvis du kigger på det politiske landskab, så er det helt klart op ad bakke, men jeg mener, at problemstillingen er så reel, at vi er nødt til at sætte os sammen og have en alvorlig dialog om det.

- Jeg kan i sagens natur ikke give nogen garantier med den økonomi og flertalskonstellation, vi har.

