Minister vil give gravide permanent tilbud om vaccine mod kighoste

Det skal være gratis for gravide at blive vaccineret mod kighoste, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide blev indført i 2019 grundet en epidemi med kighoste i Danmark.

Tilbuddet udløb efter flere forlængelser 31. marts 2023.

Men nu vil regeringen gøre det permanent, lyder det fra ministeren.

- Kighoste kan være livstruende for nyfødte og spædbørn, der er få måneder gamle og endnu ikke er blevet vaccineret.

- Derfor er det vigtigt, at der er et vaccinationstilbud til gravide, så de har mulighed for at beskytte deres nyfødte barn bedst muligt mod kighoste, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi anbefaler, at kighostevaccination bliver et fast tilbud til alle gravide i andet eller tredje trimester, fordi det kan forebygge kighostetilfælde hos spædbarnet under tre måneder.

- Det er et tidspunkt, hvor barnet ikke er gammelt nok til selv at blive vaccineret mod kighoste, og hvor kighoste er særlig alvorlig og potentielt livstruende, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Kirstine Moll Harboe i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at vi i Danmark ser tilbagevendende epidemier med kighoste med tre til fem års mellemrum.

- Lige nu ser vi en stigning i antallet af tilfælde af kighoste i samfundet, selv om det fortsat er på et forholdsvist lavt niveau.

- Derfor mener vi, at det er fornuftigt med et permanent vaccinationsprogram, så flest mulige gravide allerede er vaccineret, når der på et tidspunkt kommer en ny epidemi, siger Kirstine Moll Harboe.

Regeringen arbejder på at finde finansiering til vaccinationstilbuddet. Det vil ifølge pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet indgå i et kommende forslag til finansloven for næste år.

Derudover undersøger ministeriet muligheden for at finansiere og indkøbe vacciner til at genoptage tilbuddet allerede fra sensommeren 2023.

Vaccination mod kighoste indgår i børnevaccinationsprogrammet.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der hos ikke-vaccinerede spædbørn kan få et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.

Siden 1995 er der blandt danske børn registreret seks spædbørnsdødsfald som følge af kighoste.

/ritzau/