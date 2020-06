Minister vil give private adgang til liste over konkursryttere

Nick Hækkerup (S) mener, at listen over karantæneramte personer skal være tilgængelig for offentligheden.

Konkursryttere kan i dag blive dømt til en konkurskarantæne, hvis de har drevet en virksomhed i sænk ved grov uforsvarlighed.

Men det løser ikke hele problemet, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

Han vil give private adgang til at se oplysninger i konkursregisteret, så man kan undgå at lave forretning med en svindler.

- Grundlæggende fungerer reglerne hensigtsmæssigt, men det kan godt gøres bedre, siger Nick Hækkerup.

- Allervigtigst for mig er, at vi skal give private adgang til karantæneregistret, så man kan se, om dem, man er ved at hyre til en opgave, er nogle, som har snydt, svindlet og plattet.

Direktører, som kommer i konkurskarantæne, må ikke stå i spidsen for et anpartsselskab eller et aktieselskab i en periode på typisk tre år. I dag er omtrent 2700 personer i konkurskarantæne.

- Man skal altid overveje, hvem der har adgang til hvilke oplysninger. Men her er der tale om, at man registrerer folk, der har haft mange konkurser, siger justitsministeren.

- Og alle private virksomheder og private borgere har jo en interesse i at vide, at dem, man indgår kontrakter med, er nogle, som er kendt for at svindle og snyde.

Justitsministeren har mandag aften oversendt en evaluering af reglerne for konkurskarantæne til Folketingets retsudvalg.

Han har nu bedt Konkursrådet om at komme med forslag til ændringer af reglerne. Blandt andet angående længden af karantæneperioden og kriterierne for at pålægge konkurskarantæne.

Rådet skal også komme med bud på, hvordan private kan få adgang til konkursregisteret.

- Det skal jo være sådan, at det er de brodne kar, som bliver registreret, og ikke alle mulige andre, som har været uheldige og er gået ned med en virksomhed, siger Nick Hækkerup.

Konkursrådet bliver anmodet om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser inden udgangen af juni måned 2021.

Konkurskarantæne blev indført i 2014 som led i en lov, der skulle gøre op med konkursryttere.

Siden har skifteretterne oftere og oftere benyttet sig af muligheden for at give direktørerne karantæne.

/ritzau/