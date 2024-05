Minister vil have klarlagt social kontrol i det offentlige inden nytår

Der planlægges for tiden en undersøgelse, der skal klarlægge, i hvor stort omfang offentligt ansatte udøver negativ social kontrol mod borgere i æresrelaterede konflikter.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Undersøgelsen laves af Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (Mærk) under ministeriet og forventes færdig inden nytår.

I kommentaren henviser Dybvad Bek til den seneste tids debat startet af Socialdemokratiets udlændingeordfører, Frederik Vad. Vad mener, at tilsyneladende velintegrerede indvandrere i nogle tilfælde modarbejder danske værdier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeren er enig med Frederik Vad:

- Jeg hører om problemerne, når jeg taler med de mennesker, der arbejder med emnet til daglig, for eksempel socialrådgivere og medarbejdere på kvindekrisecentre, men der er også brug for mere dokumentation, skriver Kaare Dybvad Bek i kommentaren.

I Sverige er en lignende undersøgelse blevet lavet. Den skal være inspiration til den danske, hedder det i kommentaren fra ministeren.

Frederik Vad startede debatten i april, hvor han talte om en ny erkendelse i udlændingepolitikken.

- Det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra, sagde han blandt andet på talerstolen i Folketinget.

Politikeren er siden blevet kritiseret. Flere har ment, at han lægger mistænkeliggørelse ned over alle indvandrere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har han selv afvist over for Ritzau.

Sagen har også skabt dønninger i baglandet, hvor et brev fra en række utilfredse medlemmer blev sendt til hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet efter Frederik Vads tale.

En af dem er Musa Kekec, kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup Kommune, som har truet med at melde sig ud af Socialdemokratiet.

Han oplyser dog søndag til Ritzau, at hovedbestyrelsen har kvitteret for brevet og er klar til dialog - og at han i øvrigt skal mødes med Frederik Vad på Christiansborg.

Så tanker om udmeldelse er for nuværende sat på hold.

/ritzau/