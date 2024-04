Minister vil have undersøgt om hans ministerium har begået lovbrud

Miljøstyrelsen skal undersøge sagen, hvor eksperter vurderer, at Miljøministeriet ulovligt har ladet erhvervshensyn vægte højere end miljøhensyn ved at tillade udledning af miljøskadelige stoffer fra blandt andet virksomheden Cheminova.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til DR, efter at samme medie bragte historien søndag.

Ministeren tager sagen, som en række partier kritiserer, "meget alvorligt", siger han.

- Derfor beder jeg Miljøstyrelsen undersøge, hvad der ligger til grund for advarslerne fra eksperterne, og om den danske tolkning af EU's regler er korrekt, siger Heunicke til DR, efter at han ifølge mediet i flere uger har afvist at give interview om sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Alternativet har kaldt Heunicke i samråd om sagen. Det er helt naturligt, mener ministeren.

DR har talt med blandt andre advokater og forskere, som vurderer, at Miljøministeriet har handlet i strid loven.

Konkret handler det om, at virksomheder som Cheminova, der producerer blandt andet pesticider, har fået lov til at udlede stoffer i havområder, som i forvejen var forurenede.

Det er i strid med EU's såkaldte vandrammedirektiv. Det foreskriver, at man ikke må fortsætte med at forurene vandområder, som allerede har overskredet grænseværdier for forurening.

DR beskriver, at embedsmænd i Miljøministeriet allerede i 2019 advarede om dette.

Artiklen fortsætter under annoncen

Miljøministeriet har til DR i et skriftligt svar oplyst, at der ifølge ministeriets egen vurdering ikke er tale om noget brud på lovgivningen.

- Det er det, jeg beder Miljøstyrelsen redegøre for nu - altså svare på den kritik, der er blevet rejst. Og ikke kun mundtligt, men også skriftligt til mig og til Folketinget, så vi kan være helt sikre på, at man overholder EU's vandrammedirektiv og reglerne, siger Heunicke til DR.

Ministeren tilføjer, at der selvsagt ikke må gøres noget, der er i strid med loven, og at "EU-loven gælder også i Danmark".

/ritzau/