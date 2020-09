Minister: Elever med mistanke om smitte skal blive hjemme

Unge skal ikke tage i skole, hvis de har symptomer på covid-19 og venter på testsvar, slår minister fast.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) gør det nu klart, at elever på landets ungdomsuddannelser ikke skal møde op til undervisning, hvis de har symptomer på covid-19-smitte eller mistanke om smitte.

Det fastslår ministeren i en pressemeddelelse fra ministeriet, efter at der har været tvivl om, hvilke fraværsregler der gælder, når eleverne venter på at blive testet for corona eller venter på testsvar.

- Ingen skal gå i skole, hvis de har mistanke om, at de kan være smittet med corona. Der skal være fuldstændig klarhed over, hvilke fraværsregler der gælder. Derfor sender jeg nu et brev til uddannelsesinstitutionerne, så al tvivl kan blive ryddet af banen, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil i meddelelsen

Elever, der venter på testsvar, skal tilbydes fjernundervisning, fremgår det. Det samme gælder for elever, der er testet positive for covid-19, men er friske nok.

Er eleven frisk nok og deltager i fjernundervisningen, skal man ikke registreres som fraværende.

Det er eleverne selv, der vurderer, om de er raske nok til at deltage i fjernundervisningen, står der i meddelelsen.

Er eleven imidlertid for syg til at deltage i fjernundervisningen, skal eleven registreres som fraværende.

Meldingen kommer, efter at Danske Gymnasiers Sammenslutning har fortalt, at der på flere af landets gymnasier hersker tvivl om reglerne.

Det kan få eleverne til at gå i skole, selv om de har mistanke om at kunne være smittet, fordi de frygter at få et for højt fravær, lyder det.

Et højt fravær kan nemlig medføre både nedsættelse af SU'en og afgøre, om man skal op i fuldt pensum.

/ritzau/