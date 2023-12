Minister vil høre folkets holdning til kunstig intelligens

Kunstig intelligens har potentiale til at revolutionere samfundet, og derfor er det vigtigt, at borgerne får noget at skulle have sagt, når det kommer til udnyttelse og regulering af teknologien.

Det mener i hvert fald digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V), som i starten af det nye år skal lade sig inspirere af danskerne til en såkaldt folkehøring.

Det oplyser TrygFonden i en pressemeddelelse. Folkehøringen er en del af et initiativ fra TrygFonden, der arbejder for, at danskerne kan færdes trygt i den digitale verden.

På høringen skal 350 repræsentativt udvalgte borgere den 3. og 4. februar mødes i Nyborg på Fyn for at debattere, hvordan kunstig intelligens kan påvirke arbejdslivet, demokratiet, velfærden og den digitale sikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg synes, det folkelige indblik er vigtigt, fordi det kommer til at få stor betydning for os. Vi kan få løst mange ting og gjort mange ting på en lettere måde.

- Det er perspektiver, jeg som digitaliseringsminister vil tage med i regeringens arbejde, siger Bjerre.

Marie Bjerre er netop blevet minister igen, efter at erhvervskvinden Mia Wagner af helbredsmæssige årsager måtte gå af to uger efter udnævnelse.

Inden Marie Bjerre overlod pladsen til Mia Wagner, nåede hun at lancere en digitaliseringsstrategi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her lød det blandt andet, at der skulle satses på at få flere robotter ud i virksomhederne, ligesom der er afsat 55 millioner kroner til en "strategisk indsats for kunstig intelligens".

Bjerre varsler mere politik på området og tror på, at folkehøringen kan bidrage dertil. Debatten skal dog foregå på baggrund af en række ekspertoplæg og konkrete oplevelser med kunstig intelligens.

- Jeg tror, det er svært for os helt almindelige borgere at have fantasi til, hvad kunstig intelligens egentlig kan løse for os. Så det kræver jo noget viden for at tage den her debat, siger hun.

/ritzau/