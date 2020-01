Minister vil holde terrordømte personer i kort snor

Regeringen vil give politiet lov til at gå ind i folks hjem uden retskendelse for at stoppe fremmedkrigere.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser, at Danmark bevæger sig i retning af en politistat i stedet for en retsstat, når politiet ifølge regeringen skal kunne gå ind i folks hjem uden en retskendelse.

Tiltaget er en del af det udspil over for fremmedkrigere, som præsenteres i sin helhed torsdag klokken 14.

- Det er det rene sludder, siger han.

- Det her drejer sig om at sikre, at dem, der har begået terror, bliver holdt fra at radikalisere andre måske sårbare unge mennesker. Og at de bliver holdt væk fra at opretholde et terrornetværk, siger ministeren.

Regeringen vil indføre et opholdsforbud og et kontaktforbud for personer, der er dømt for terrorforbrydelser.

Det betyder, at politiet uden retskendelse vil kunne komme ind i folks hjem og tjekke computere for at sikre, at kontaktforbuddet overholdes.

- Kernen her er, at vi giver mulighed for at afskære dem, som er dømt for terror, for at færdes eller opholde sig i et bestemt område. Eller fra at opholde sig sammen med bestemte personer, der har haft betydning for deres radikalisering eller som muligvis kan påvirke andre til at blive radikaliseret, siger Nick Hækkerup.

- Der kan være behov for at kigge på computere for at se, hvem de har været i kontakt med.

- Den kontrolmulighed skal politiet have. Ligesom vi i øvrigt har det over for eksempelvis dømte seksualforbrydere, siger Hækkerup.

Støttepartierne De Radikale og SF har allerede udtrykt bekymring for tiltaget.

/ritzau/