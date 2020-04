Minister vil ikke sætte dato for hvornår dagligdagen er tilbage

Ifølge seruminstitut bør alle holde fysisk afstand i et år, men sundhedsminister afviser at sætte dato på.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) afviser at komme med en dato for, hvornår Danmark og borgerne kan vende tilbage til dagligdagen, som den så ud før udbruddet af coronavirus.

Det gør han på et pressemøde mandag.

- Jeg kan godt forstå ønsket om at få en dato meldt ud, for hvornår vi kan vende tilbage til det normale liv. Men det er ikke en dato jeg kan give, det er ikke en dato nogen kan give, siger han.

Statens Serum Institut har sagt, at alle bør holde fysisk afstand i et år.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har til Berlingskes mandagsavis udtalt, at befolkningen skal regne med at holde social afstand i mindst et år.

/ritzau/