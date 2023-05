Minister vil ikke tage stilling til kommissions indvandrerforslag

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er positiv over for flere af Reformkommissionens anbefalinger.

En af anbefalingerne er, at der ved statslig jobrekruttering skal indkaldes mindst én ansøger med indvandrerbaggrund.

Men ministeren mener, det er for tidligt at konkludere, om man fra politisk side lander på præcis samme sted med netop det forslag.

- Vi skal have et arbejdsmarked, hvor man ikke bliver diskrimineret på baggrund af sin etnicitet, siger beskæftigelsesministeren.

- Derfor har jeg respekt for, at der har siddet en kommission og gjort sig grundige overvejelser i forhold til at komme med nogle anbefalinger.

Kommissionen lægger sig ikke konkret fast på, hvordan det skal vurderes, om en ansøger er kvalificeret.

Den skriver dog, at definitionen bør være baseret på faglige kvalifikationer og udarbejdes af arbejdsgiver på forhånd.

- Uanset om det handler om etnicitet eller andre faktorer, så ønsker jeg et arbejdsmarked, hvor man ikke bliver diskrimineret på den slags baggrunde, men bliver målt på, hvad man kan, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

