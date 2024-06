Minister vil kalde Messerschmidt til samtale om udtræden af klimaloven

Under EU-valgkampen har Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, skruet op for sin kritik af den danske klimapolitik.

Det i en sådan grad, at klimaminister Lars Aagaard nu vil have partilederen til endegyldigt at tage stilling til, om han vil deltage i de politiske klimaaftaler.

Derfor indkalder ministeren nu Morten Messerschmidt til et møde om, hvorvidt partilederen fortsat vil være en del af aftalepartierne bag klimaloven fra 2019.

- I valgkampen er vi blevet tudet ørerne fulde med Morten Messerschmidts udsagn om, at klimahandlingen er unødvendig, at landbruget ikke skal udvikle sig, og at vi ikke lever op til klimaloven, siger Lars Aagaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

For nylig varslede Morten Messerschmidt, at han ville melde Dansk Folkeparti ud af aftalen bag klimaloven, hvis en kommende CO2-afgift på landbruget ender med at koste bare én arbejdsplads.

Flere partier som Enhedslisten, SF og Radikale har siden opfordret Morten Messerschmidt til at få det overstået og melde sig ud.

Klimaminister Lars Aagaard siger, at det må være partilederens eget valg – men at truslen ikke kan hænge for evigt.

- Nu tenderer det det pinlige, at Morten Messerschmidt ikke kan give os svar på, om han står inden for den klimalov, han har indgået.

Ministeren vil gerne have afklaret, om Dansk Folkeparti skal regnes for inde eller ude af klimaaftalerne, Folketinget har vedtaget i kølvandet på klimalovens indførsel.

- Jeg konstaterer, at han har turneret med at forlade klimaloven, og jeg undrer mig over, at han ikke kan mande sig op til at tage en beslutning, om han er med eller ikke med, siger Lars Aagaard.

Morten Messerschmidt er dog ikke klar til at tage den beslutning endnu – ”vi har heldigvis en lang sommer til at tale om det”, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

CO2-afgiften på landbruget er endnu ikke blevet præsenteret, og derfor står hans deadline stadig ved magt.

Han kommer dog med en ny trussel – denne gang på baggrund af mulige omkostningstunge energirenoveringer af huse, der har fyldt i medierne torsdag.

- Der er 400.000 boligejere, der står til at kunne få en regning på 300.000 kroner. Det er mere relevant at bruge penge og kræfter til det, frem for at bekymre sig om hvorvidt vi er med i klimaloven eller ej, siger Morten Messerschmidt.

Hvis ikke ministeren vil løse det problem, er det endnu en grund til at forlade klimaloven for Dansk Folkeparti.

- Lars Aagaard kan være helt sikker på, at hvis han ikke får afmonteret den bombe under det danske boligmarked, som hans egne folk er med til at animere i Bruxelles, er vi ikke med i klimaloven, siger han og henviser til det moderate EU-parlamentsmedlem Bergur Løkke Rasmussen.

/ritzau/