Minister vil lempe lukkelov og holde åbent to dage i påsken

Større butikker holder sædvanligvis lukket i påsken, men grundet coronavirus vil ministeren lempe lukkeloven.

Dagene op til påsken er sædvanligvis særligt travle dage for butikker og supermarkeder, som handlende strømmer til.

På grund af udbruddet af coronavirus er der dog indført restriktioner landet over for at begrænse, hvor mange der samles på en gang.

Derfor vil regeringen suspendere lukkeloven, så store dagligvarebutikker kan holde åbent to dage i påsken. Der kræver dog et flertal i Folketinget for erhvervsminister Simon Kollerup (S). Det skal hastebehandles næste uge.

- Derfor vil regeringen nu give mulighed for, at hele dagligvarehandlen kan holde åbent to ekstra dage i påsken. Det giver os alle større mulighed til at handle på forskellige tidspunkter, og det giver kortere køer og mindre smitteeksponering, siger han i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer fra Salling Group, der står bag butikker som Netto, Føtex og Bilka.

Det betyder, at hele dagligvarehandlen - uanset omsætning - kan holde åbent skærtorsdag og 1. påskedag fra klokken 10-17.

Ifølge lukkeloven må dagligvarebutikker med en omsætning over 34,9 millioner kroner ikke holde åbent 13,5 dage om året. Det gælder blandt andet skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag.

Det er topchef Per Bank fra Salling Group, der torsdag kom med forslaget, som vil ramme mindre handelsdrivende, da de store butikker ventes at overtage handlen.

Af samme grund er Landdistrikternes Fællesråd normalt modstander af sådan en manøvre. Men på grund af udbrud af coronavirus, er interesseorganisationen i kompromisset navn tilfreds med den model, der er fundet.

/ritzau/