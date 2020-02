Minister vil lukke hul i loven for at stoppe tilsynsshopping

Et smuthul i loven betyder, at sociale botilbud kan skifte adresse, hvis de er under skærpet tilsyn.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag vil ændre det smuthul i loven, som betyder, at sociale botilbud kan flytte adresse og på den måde undgå de sociale tilsynsmyndigheder.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De seneste år har deres været flere eksempler på, at botilbud har flyttet deres adresse, mens et af landets socialtilsyn var i gang med følge op på bekymrende forhold i tilbuddene.

Det er det såkaldte "tilsynsshopping", som ministeren med et lovforslag vil forhindre.

- Nu sætter vi ind mod de brodne kar. Det skal ikke kunne betale sig at skifte adresse for at komme under et lempeligere socialtilsyn. Og man skal slet ikke kunne gøre det for at slippe for en overhængende sanktion, udtaler ministeren.

Med lovforslaget vil ministeren indføre en såkaldt karensperiode på ét år i lov om socialtilsyn.

Dermed vil et tilbud være underlagt det samme af landets fem socialtilsyn i et år, selv om tilbuddet eller koncernen bag skifter adresse eller hovedadresse.

I dag dækker de fem sociale tilsyn, som holder øje med dag- og døgntilbud til udsatte og handicappede borgere, hver deres regionale område.

Flere af dem har advaret om, at bosteder skifter koncernens hovedadresse, hvis de er under skærpet tilsyn.

Blandt andet DR har afdækket, at botilbuddet Hjorthøjgaard skiftede postadresse, da Socialtilsyn Nord ville følge op på om Hjorthøjgård havde gennemført lovede forbedringer.

Ud over karensperioden vil Astrid Krag også sikre en mere ensartet og kvalificeret tilsynspraksis på tværs af de fem socialtilsyn.

Det vil også mindske incitamentet til at "shoppe tilsyn".

Ministeren vil indføre en forpligtelse i socialtilsynsloven for de fem socialtilsyn til at deltage i praksiskoordinerende initiativer og aktiviteter, som Socialstyrelsen sætter i gang.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvornår lovforslaget vil være udarbejdet.

/ritzau/