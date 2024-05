Minister vil med ophavsretten i hånden forbyde omstridte videoer

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) vil ved hjælp af ophavsretten forbyde såkaldte deep fake-videoer, der spreder sig på nettet, hvor der med kunstig intelligens genereres falske billeder af kulturpersoner og politikere.

Meldingen kommer ministeren med i Jyllands-Posten, efter at både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har lavet manipulerede videoer med danske toppolitikere ved brug af teknologien.

Det "underminerer den demokratiske samtale og holdbarheden af vores demokrati", siger Jakob Engel-Schmidt til avisen. Han understreger, at indholdet i de to politiske videoer fra LA og DF ikke i sig selv er meget problematisk:

- Men der er en klar grænse, når man udsættes for avanceret identitetstyveri. Det er øverste niveau på en glidebane, der kan ende med at underminere tilliden til hinanden og gøre enhver politisk melding, avisartikel og kunstnerisk udgivelse til potentiel kampplads for, om det er sandt eller falsk. Det ønsker jeg ikke, siger Jakob Engel-Schmidt til avisen.

Kulturministeriet er nu sat i gang med at finde ud af, hvordan ophavsretten præcis kan bruges til at slå ned på deep fake-videoer, som også i længere tid har været et ønske fra kulturliv og rettighedsorganisationer.

Grundlæggende handler det om, at folk har ret til egen stemme og varemærke. Derfor skal det altså være et brud på ophavsretten, når videoer manipulerer med folk og deres holdninger uden samtykke.

Deep fake-videoer laves ved brug af kunstig intelligens. Mange kendte personer internationalt har oplevet at blive misbrugt i videoerne.

I deep fake-videoen fra Dansk Folkeparti ses statsminister Mette Frederiksen (S) udtale, at eksempelvis julen skal afskaffes.

I Liberal Alliances video er det de tre partiledere i regeringen - Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen (M) og Troels Lund Poulsen (V) - som ses i manipuleret version.

De to partier afviser over for Jyllands-Posten kulturministerens kritik.

i 2023 er det desuden muligt, at deep fake-teknologi blev brugt i et fupopkald til Lars Løkke Rasmussen.

To russiske komikere narrede Løkke, der er udenrigsminister, så han troede, han talte med en afrikansk diplomat på et digitalt møde. Udenrigsministeriet har ikke udelukket, at teknologien kan være taget i brug her.

/ritzau/