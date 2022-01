Minister vil overbevise kritikere om fornuften ved kunstig ø

Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber og tror, at kritikere med tiden vil blive overbevist om fornuften ved den kunstige ø Lynetteholmen i København.

Det siger han mandag, hvor det første spadestik til projektet er taget.

- Jeg håber, at de på sigt kan se, at det er et velgennemtænkt og fornuftigt projekt.

- Jeg regner ikke med, at alle er overbevist i løbet af en måned eller to. Det skal nok tage sin tid. Sandheden er den, at nogle gange skal man kunne se det fysisk forme sig, før man for alvor kan forholde sig til det, siger Benny Engelbrecht.

Lynetteholmen er et storstilet byggeprojekt i København, som skal udgøres af en ø, der skal ligge nord for Refshaleøen. Den kunstige ø skal efter planen blandt andet huse 35.000 indbyggere.

Det kommer til at tage mellem 30 og 40 år at fylde så meget jord i havnen, at det til sidst udgør den nye kunstige ø.

Byggeriet ventes at være færdig omkring 2070. Jorden på den opfyldte holm hentes fra byggepladser i Storkøbenhavn.

Kritikere mener blandt andet, at miljøkonsekvenserne ved projektet ikke er ordentlig belyst. Det afviser Benny Engelbrecht.

- Jeg vil gerne gentage, at vi har været meget, meget grundige i arbejdet med miljøundersøgelser og påvirkninger af havmiljø og så videre.

- Netop fordi vi har vendt hver en sten – også i lovbehandlingen - så er jeg tryg ved, at arbejdet går i gang, siger han.

Han sammenligner projektet med Øresundsforbindelsen, som også mødte kritik undervejs.

Ifølge Benny Engelbrecht kan det lange tidsperspektiv for projektet være medvirkende til, at nogle stiller sig tvivlende over for det.

Han tilføjer, at projektet på den korte bane først og fremmest handler om at klimasikre København.

Lynetteholmen skal fungere som et kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder. På lang sigt giver det også muligheder for at byudvikle.

/ritzau/