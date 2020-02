Minister vil rette hurtigt op på usikre elevtest

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil indkalder forligskreds om test i folkeskolen.

Børne- undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener, at der er et presserende behov for at få kigget på de nationale test i folkeskolen efter en rådgivningsgruppe har fundet store problemer med testene.

Men hvad der skal gøres - og om testene skal sættes i bero - det skal et møde med forligsparterne i folkeskoleforliget begynde at afgøre fredag. Rådgivningsgruppen har ellers opfordret til at give test en "timeout".

- Det er for tidligt at konkludere, hvordan vi skal handle på denne her rapport. Alle partier skal have tid til at læse den grundigt og stille spørgsmål, inden vi konkluderer noget, siger ministeren.

Den ekstensive evaluering, der har ledt frem til over 50 anbefalinger til folketingspolitikerne, skiller vandene. SF mener, at rapporten klart viser, at testene er for usikre og bør skrottes.

Konservative mener, at summen af kardemommen er, at test er gode og skal fortsætte.

- Rapporten slår fast, at der er stor usikkerhed på individniveau forbundet med de her test. Men at de virker - set med forsker- og forvaltningsøjne. Så det er både og. Noget af det, vi gerne ville med de her test, virker og noget virker ikke, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Dermed kan både SF og Konservatives holdninger begge leve i samme rum.

- For mig er det mest af alt for tidligt at konkludere noget klart. Nu skal vi mødes og drøfte, hvordan vi kommer videre, siger hun.

SF mener, at de nationale test helt skal skrottes. Den holdning står partiet dog umiddelbart lidt alene med i forligskredsen, der ikke tæller de arge modstandere af test Enhedslisten.

- Socialdemokratiet har været med til at indføre, at vi fik nationale test, fordi vi har været stærkt bekymrede over, at mere end ti procent af eleverne forlod folkeskolen uden at kunne læse og regne godt nok, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Så idéen om de nationale test har vi været med til at føde og tror fortsat på. Men usikkerheden på elevplan, det duer ikke. Og det bliver vi nødt til at rette op på.

/ritzau/