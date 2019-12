Minister vil rydde op i el-løbehjul på gader og stræder

Nye bestemmelse skal gøre det nemmere for myndigheder at fjerne el-løbehjul, der flyder i gadebilledet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har torsdag fremlagt det lovforslag, der efter ministerens opfattelse skal sikre, at el-løbehjul ikke roder i gadebilledet.

Lovforslaget, der er lagt frem på ministeriets hjemmeside, indeholder fem nye lovændringer - eller tilføjelser.

Et af dem er, at vejmyndighederne i højere grad skal have lov til at fjerne køretøjer uden forudgående høring.

Et andet af dem er, at udlejningskoncepter - såsom de selskaber der udlejer el-løbehjul - fremover som udgangspunkt skal aftales mellem udlejeren og vejmyndigheden.

Og samtidig lægges der op til, at udlejerne som udgangspunkt skal stille køretøjerne i "dertil indrettet infrastruktur".

