Minister vil se på retten til at fravælge kvindelige præster

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil gerne drøfte med landets biskopper, om tiden er løbet fra den undtagelse i loven, som betyder, at menighedsråd må frasortere kvindelige ansøgere, når der skal ansættes en ny præst.

Det siger hun, efter at DR har kunnet fortælle, at et flertal af landets biskopper gerne vil have fjernet undtagelsen i ligebehandlingsloven.

- Jeg er personligt imod diskrimination på baggrund af køn, uanset hvor det foregår. Også hvis det er i vores kirke. Men jeg har også respekt for, at den her undtagelse er der af en grund, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Ritzau.

- Men hvis der på nogen måde er rum til, at folkekirken også kan bringes derhen, hvor mænd og kvinder også ved ansættelse bliver behandlet lige, vil jeg med glæde være den minister, der gennemfører det.

Folkekirken og trossamfund er som de eneste arbejdspladser i Danmark undtaget dele af ligebehandlingsloven, som ellers skal sikre, at mænd og kvinder har de samme vilkår på arbejdsmarkedet.

Undtagelsen gælder udelukkende valget af præst og altså ikke eksempelvis forskelsbehandling af præster i hverdagen.

Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, mener, at undtagelsen skal væk. Men det skal kun gælde for folkekirken, fordi der er andre trossamfund i Danmark, som har brug for den.

- Det forholder sig anderledes i den romersk-katolske kirke, hos jøderne og hos muslimerne og en række frikirkesamfund, siger han.

- Det vil jeg ikke blande mig i, og jeg vil heller ikke gøre det ulovligt at være jøde, muslim eller katolik i Danmark.

Kirkeministeren gør sig de samme tanker.

- Det er en helt afgørende forudsætning, at vi kan gøre det udelukkende for folkekirken, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Vi har fortsat trossamfund i Danmark, som har brug for religionsfrihed, og som har brug for, at de fortsat kan have lov til at have mandlige katolske præster eller mandlige rabbinere.

- Derfor er den her diskussion afgrænset til at gælde folkekirken, men her vil jeg til gengæld også meget gerne, at vi ser hinanden i øjnene for at se på, om tiden er løbet fra den her paragraf.

/ritzau/