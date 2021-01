Minister vil sende to-tre milliarder i forskud til minkavlere

Mens politikerne stadig forhandler om erstatning til minkavlere, vil fødevareministeren sende et forskud.

Landets minkavlere har endnu ikke set en krone af den erstatning, som de er blevet stillet i udsigt efter at have aflivet alle deres dyr.

Men to-tre milliarder kroner kan snart være på vej til avlerne. Det fortæller fødevareminister Rasmus Prehn (S) til DR.

Regeringen har søgt EU om lov til at forudbetale milliardbeløbet til danske minkavlere, der har krav på tempobonus og erstatning for destruerede skind.

Han forventer, at pengene vil kunne blive udbetalt i februar, mens den fulde erstatning til minkavlerne må vente.

Der er endnu ikke indgået en politisk aftale om en samlet erstatning til minkavlerne. Derfor ønsker regeringen at give et forskud.

- Vi ser for os, at det er i februar måned, hvor de aconto-penge kommer for tempobonus og den skindpris, man har tabt i 2020, og så må vi vente lidt længere på den fulde erstatning, siger Rasmus Prehn til DR.

De danske minkbesætninger blev slået ned efter et pressemøde i begyndelsen af november, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at dyrene skulle aflives på grund af fund af en muteret coronavariant i mink.

Rasmus Prehn oplyser, at forhandlingerne om erstatning bliver delt op i to spor, da de har vist sig at trække ud.

Forhandlingerne drejer sig om udbetaling af en bonus for hurtigt at slå mink ned, erstatning for aflivede mink og destruerede skind. Dertil kommer ekspropriation af avlernes bure, bygninger og andet udstyr.

Fødevareministeren siger til DR, at han håber at lande en aftale snarest. Regeringen har primært forhandlet med De Radikale og Venstre. Andre partier har været indkaldt til orientering.

/ritzau/