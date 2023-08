Minister vil sidestille svendebrev med studentereksamen

Et svendebrev fra en erhvervsuddannelse skal fremover give adgang til en række videregående uddannelser, på samme måde som en studentereksamen gør.

Det siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

Formålet er at få flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

- Jeg vil gerne åbne en motorvej fra erhvervsuddannelserne ind på de videregående uddannelser, på samme måde som der i dag er en motorvej fra gymnasiet, siger han til avisen.

- Man skal ikke risikere at lukke døre for sig selv, hvis man vælger en erhvervsuddannelse fremfor gymnasiet, lyder det videre.

Ministeren understreger, at en erhvervsuddannelse ikke skal give adgang til alle videregående uddannelser. Den skal derimod give adgang til udvalgte uddannelser alt afhængig af, hvilken erhvervsuddannelse, der er tale om.

Samtidig lover Mattias Tesfaye, at erhvervsskolerne får en bunke penge på den kommende finanslov.

Han ønsker ikke at sætte beløb på over for Jyllands-Posten. Han siger dog, at de nok skal indfri det, de sagde i valgkampen.

I valgkampen sagde Socialdemokratiet, at partiet ville afsætte 500 millioner kroner om året til at styrke erhvervsuddannelserne.

Venstre ville afsætte i 400 millioner kroner.

/ritzau/